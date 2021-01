Assegnazione premi “SMaC e Vinci con Il Natale delle Meraviglie”

SAN MARINO – Il 7 gennaio l'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ha provveduto alla gestione delle operazioni per l'estrazione premi del concorso "SMaC e Vinci con il Natale delle Meraviglie". Ai sensi del Regolamento del Congresso di Stato n. 11 del 17 dicembre 2020, l'estrazione dei premi ha interessato tutte le registrazioni effettuate, su POS SMaC fisico, dagli operatori economici sammarinesi con l'associazione della SMaC Card dell'acquirente, maggiorenne, nel periodo 19 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021. Nei 19 giorni di concorso risultano complessivamente assegnati n. 14.320.208 biglietti virtuali in riferimento a n. 355.196 registrazioni effettuate sui POS SMaC di n. 936 operatori economici sammarinesi (totale COE senza distinzione sedi di attività). Le SMaC card che hanno partecipato al concorso risultano pari a n. 39.520 per il 63,3% riferite a residenti in San Marino, per il 35,7% a residenti in Italia e per l'1% ad altra residenza. I biglietti virtuali risultano così assegnati in riferimento alle diverse modalità di registrazione dei POS SMaC: - Certificazione telematica ricavo con SMaC Card n. 3.447.297; - Certificazione telematica ricavo con pagamento da SMaC Card n. 496.370; - Certificazione telematica ricavo con ricarica sconto SMaC n. 9.370.783; - Certificazione telematica ricavo con ricarica sconto e pagamento da SMaC n. 975.758. I premi saranno accreditati sulla SMaC card dei vincitori il giorno 8 gennaio 2021. Un messaggio SMS all'utenza di telefonia mobile associata alla SMaC card avviserà dell'accredito della vincita. Agli operatori economici presso i quali sono stati registrati gli acquisti risultati assegnatari del 1°, 2° e 3° premio sarà riconosciuto un Premio speciale pari al 10% del valore del premio assegnato. CLICCA QUI per scaricare il pdf con l'elenco delle SMaC Card vincitrici del concorso con indicazione del premio assegnato e delle modalità di registrazione dell'acquisto presso l'operatore economico ed il numero di biglietti virtuali assegnati all'operazione in ragione dell'importo e dei coefficienti di rivalutazione.