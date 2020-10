SAN MARINO - Emergenza Covid-19, San Marino: pubblicato il decreto numero 193 del 2020. Entra in vigore il 30 ottobre alle 18. In sintesi: ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24:00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30; consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private; sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive; inibite le feste, anche presso i domicili privati, fatta salva la regola della presenza contemporanea di un numero massimo di sei persone; le conferenze, i congressi o similari, sono consentiti sia in luogo pubblico che privato purché siano assicurati posti a sedere distanziati. CLICCA QUI per scaricare il pdf.