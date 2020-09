Arredi realizzati con le grandi lastre ceramiche: nasce Del Conca House

SAN MARINO - Nasce un nuovo concetto di casa e un nuovo modo di vedere gli spazi abitativi. Se un tempo la ceramica e il gres porcellanato erano protagonisti indiscussi di pavimenti e rivestimenti, adesso gli stessi materiali si propongono in modo totalmente nuovo e per destinazioni d'uso originali e innovative. Si abbattono muri e concezioni e si apre la strada a un'idea diversa di arredare e riempire gli ambienti: la ceramica è la nuova protagonista dell'interior design.

Del Conca ha fatto sua questa tendenza per cui la ceramica diventa design al servizio dell'uomo e lo ha declinato partendo da una filosofia ben precisa in cui un ruolo fondamentale è giocato dalla natura. La relazione "esseri umani e pianeta" incide profondamente nella concezione e percezione che abbiamo degli spazi in cui viviamo, lavoriamo, impariamo e ci muoviamo. Per questo motivo Ceramica del Conca ha progettato e costruito un sistema di arredi per interni ed esterni ispirandosi alla natura, ai suoi elementi e alle sue materie includendoli nel processo creativo. In questo modo uomo, natura e tecnologia si muovono insieme e danno vita ad una collaborazione tra l'ambiente naturale e l'ambiente architettonico.

Questa idea ha portato Ceramica del Conca a realizzare una vera e propria collezione da cui è nato un nuovo sub-brand, Del Conca House. Arredi unici ed eleganti realizzati con le grandi lastre: lavabi, panche, lampade, sedute, tavoli, cucine in gres porcellanato caratterizzati da innumerevoli combinazioni di superfici e colori. Un cross over che permette di realizzare spazi contemporanei e raffinati assecondando le richieste dei clienti più esigenti. Una collezione dove il richiamo alla natura è visibile nei colori, nella forma e nella texture: dalle tonalità della terra a quelle dell'acqua passando per le sfumature del cielo. Complementi di arredo che si possono utilizzare anche in esterno e che si integrano perfettamente con tutte le superfici ceramiche Del Conca realizzate appositamente per l'outdoor: 20mm, pezzi speciali, superfici anti-slip.

Del Conca House è un progetto custom made di complementi d'arredo che completano e arricchiscono gli spazi abitativi, realizzati in sinergia con la natura. Perfetto il total look con l'abbinamento a pavimenti e rivestimenti della stessa serie, particolarmente scenico quello con effetti ceramici contrastanti nei colori o nelle texture. Nulla è lasciato al caso, tutto si muove all'unisono verso un'unica direzione: impreziosire gli ambienti che ci circondano.