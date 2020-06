SAN MARINO - Le ordinanze n. 22 – 23 - 24/2020 inerenti la chiusura temporanea delle seguenti vie: Via dei Canneti, Strada Greppa del Cerreto, Via Cà Vir e Via Domenichino. CLICCA QUI per scaricare l'ordinanza nr. 22. CLICCA QUI per scaricare l'ordinanza nr. 23. CLICCA QUI per scaricare l'ordinanza nr. 24.