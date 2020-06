San Marino, emergenza Covid-19: con il DL 96/2020 si allentano le misure restrittive

SAN MARINO – Emergenza Covid-19, dal 1 giugno la Repubblica ha allentato le restrizioni. Le novità, inserite nel Decreto-Legge numero 96 del 2020, riguardano anche le autocertificazioni. Riaprono poi i mercati all'aperto, le mense e le palestre. Cade infine il limite del 50% della forza lavoro nelle aziende private di qualunque tipologia che quindi possono riprendere l'attività a pieno regime, pur nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli sanitari previsti. CLICCA QUI per scaricare il pdf del DL 96/2020. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 1. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 2. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 3. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 4. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 5. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 6. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 7.