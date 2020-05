Repubblica di San Marino, Covid-19: emesso il Decreto Legge numero 93 del 2020

SAN MARINO – Emergenza Covid-19, emesso il Decreto Legge numero 93 del 2020, che scadrà alla mezzanotte del 31 maggio: sono consentite le attività industriali, artigianali produttive e di commercio all'ingrosso anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali. I datori di lavoro organizzano i processi aziendali al fine di ridurre, indipendentemente dal lavoro già organizzato in più turni, di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all'interno dell'azienda ferma restando l'applicazione del principio della rotazione dei dipendenti tenuto conto delle esigenze aziendali. Tale disposizione non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. CLICCA QUI per scaricare il pdf del DL 93/2020.