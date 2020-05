Repubblica di San Marino, Segreteria Interni: riaperte tutte le strade del Monte Titano

SAN MARINO - Considerato che in data 18 maggio 2020 è stato promulgato il Decreto - Legge n. 79 "Disposizioni nell'ambito della circolazione, mobilità e spostamenti conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19" per mezzo del quale è stata disposta la libera circolazione da e verso l'Italia; vista l'ordinanza n. 17/2020 con la quale veniva disposta la chiusura di tutti gli accessi stradali al territorio della Repubblica di San Marino da martedì 5 maggio 2020 fino alle ore 24.00 di domenica 31 maggio 2020 ad eccezione dei seguenti accessi: Via Tre Settembre - confine di Stato di Dogana; Via Rivo Fontanelle - confine di Stato di Gualdicciolo; Strada del Marano - confine di Stato di Faetano; Strada della Serra - confine di Stato di Cerbaiola; Strada Fontescara - confine di Stato di Chiesanuova; Strada di Rovereta – Barrina - confine di Stato di Rovereta. La Segreteria di Stato agli Interni dispone, con decorrenza immediata, la revoca dell'ordinanza n. 17/2020 emessa in data 4 maggio 2020, la rimozione della segnaletica di chiusura e pertanto la riapertura degli accessi stradali.