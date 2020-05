SAN MARINO – Covid-19: con il Decreto-Legge nr. 78 del 2020 si allentano ancora le misure restrittive. Tra le novità spiccano il prezzo calmierato delle mascherine (52 centesimi), i test sierologici a tutta la popolazione (che saranno di proprietà dell'ISS) e i saldi, che sono stati spostati dal 1° agosto al 1° settembre. CLICCA QUI per scaricare il pdf del DL 78/2020 CLICCA QUI per scaricare l'allegato 1. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 2. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 3. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 4. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 5. CLICCA QUI per scaricare l'allegato 6.