Coronavirus: aperto un punto informazioni per gli operatori economici

La Segreteria Industria ha attivato un punto informazioni a disposizione degli operatori economici per qualsiasi chiarimento relativo alle disposizioni di legge in materia di emergenza da COVID-19. Lo riporta San Marino RTV. Chiunque avesse domande su: operazioni su codici operatori economici; eventuali deroghe; normative in essere; sarà possibile rivolgersi al numero 0549 882950 che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 o inviare una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Il servizio è gestito dall'Ufficio Attività Economiche. Mentre per ricevere autorizzazioni per interventi d'urgenza da svolgere all'interno dei domicili di soggetti privati , la richiesta va presentata all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. gestito dalla Protezione Civile.