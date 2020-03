San Marino, in attesa del decreto COVID-19, le prime linee-guida

SAN MARINO - In attesa del Decreto ufficiale che San Marino metterà in campo per arginare il Coronavirus, il sito della televisione di Stato San Marino RTV lancia qualche anticipazione. A partire dalla durata: sino al 6 aprile. Come in Italia POI, anche sul Titano ci si potrà muovere solamente per ragioni di salute, motivi inderogabili e per lavoro, oltre che per l'approvvigionamento alimentare. Il Segretario di Stato Belluzzi, sempre ai microfoni di RTV, ha confermato che lo Stato fermerà la macchina pubblica, gli uffici non essenziali e che saranno operativi solo quelli essenziali. Tutte le attività economiche che hanno rapporto diretto con l'utenza sono sospese. Ci sarà infine la proroga anche di ogni scadenza amministrativa e fiscale.