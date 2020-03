Uffici Anis e Assoservizi chiusi al pubblico sino al 6 aprile

SAN MARINO – Anis comunica che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 08/03/2020 n. 44 e al fine di limitare l'accesso delle persone, fino al 6 aprile 2020 gli uffici Anis e Assoservizi saranno chiusi al pubblico ma rimarranno a disposizione telefonicamente o via email. Anis pertanto non farà più incontri né riunioni né fisseremo appuntamenti. Tutte le attività e le comunicazioni saranno svolte tramite e-mail (potrete rinvenire tutti gli indirizzi sul sitohttp://www.anis.sm/staff.php). In un momento così critico si chiede la collaborazione di tutti al fine di rinviare dopo il 6 aprile 2020 tutto ciò che non è urgente. Ricordiamo inoltre che la documentazione relativa ad accordi, verbali e richieste di mobilità dovrà essere gestita esclusivamente in formato digitale (scansione). Terminata l'emergenza tale documentazione dovrà essere sostituita con il deposito della documentazione originale cartacea ove previsto per legge. In caso di necessità indifferibili e comprovate, siete pregati di concordare con la segreteria le modalità più consone al caso specifico, compresa l'eventuale consegna della documentazione tramite la cassetta della posta. Nell'occasione si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento del COVID-19 di cui al Decreto Legge sopracitato (necessità di limitare gli incontri, l'accesso delle persone e di tutte le altre disposizioni sanitarie impartite). Anis