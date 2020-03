San Marino Fixing: sospesa l'edizione cartacea, aggiornamenti quotidiani online e sui social

#lavoriamodacasa Come tante realtà economiche, anche San Marino Fixing ha valutato l'opportunità di sospendere le proprie attività al fine di limitare i rischi connessi all'epidemia di coronavirus in atto nella Repubblica di San Marino e nella vicina Italia. Ovviamente la nostra non è solo un'impresa che deve fare i conti con costi e ricavi, ma è anche un servizio e per questo, pur limitandone l'operatività, non vogliamo venir meno al nostro impegno quotidiano di fornirVi tutte le informazioni necessarie, soprattutto in questo momento. Continueremo dunque ad aggiornarVi sfruttando il nostro sito e i nostri canali social, ma dobbiamo rinunciare, per almeno due settimane, all'edizione cartacea a cui siete tanto affezionati. E' una scelta dolorosa, ma l'abbiamo presa con la consapevolezza di non poterVi garantire quell'efficacia e quella completezza di informazioni che ci ha sempre contraddistinto: stante l'evolversi repentino della situazione, un giornale settimanale rischia di essere già vecchio prima ancora di arrivare in edicola e non possiamo permetterlo. Nello stesso momento, guardiamo all'aspetto positivo: coglieremo finalmente l'occasione per testare di persona ciò che raccontiamo spesso sulle nostre pagine quando parliamo di imprese del terzo millennio, utilizzando le tecnologie a nostra disposizione. Non ci fermiamo! Passata questa tempesta, saremo ancora più pronti a raccontare la ripartenza di San Marino, i sogni e le grandi imprese delle sue aziende. Perché è ciò che accadrà e di questo ne siamo certi. Il Direttore Daniele Bartolucci