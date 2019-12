Gestione del contante: firmato un protocollo tra BCSM e Bankitalia

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che è stato sottoscritto un protocollo con la Banca d'Italia in materia di gestione del contante. L'accordo è stato firmato a nome di Banca d'Italia, dal Capo Dipartimento Circolazione Monetaria e Bilancio – dott. Roberto Rinaldi – e da Banca Centrale, dal Vice Direttore f.f. – avv. Giuseppe Ucci. Tale accordo consente alle due Autorità di Vigilanza di coordinare l'operatività tra i due Stati e consolidare la cooperazione circa: (i) la presentazione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità; (ii) il versamento delle banconote inidonee alla circolazione presso la Filiale di Forlì della Banca d'Italia; (iii) il prelevamento di banconote presso la già citata Filiale della Banca d'Italia; (iv) l'invio delle segnalazioni statistiche sul ricircolo delle banconote; (v) l'invio di informazioni statistiche sulle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino. Le attività previste dal protocollo sono intese a consolidare quanto già sviluppato da San Marino attraverso la sottoscrizione della Convenzione monetaria con l'Unione Europea, nella quale si è impegnata a recepire l'acquis comunitario anche in ordine alle disposizioni sulle banconote e monete in euro e sulla prevenzione della frode e della falsificazione, nonché l'istituzione presso l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino dell'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, di cui alla Convenzione Interazionale di Ginevra del 20 aprile 1929, e di tutta la normativa di secondo livello che ha permesso di "favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza degli stessi" così come sancito dall'Accordo tra il governo della Repubblica di San Marino e il governo della Repubblica italiana in materia di collaborazione finanziaria. La Banca Centrale ritiene che tale sottoscrizione potrà offrire ulteriori opportunità nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con Banca d'Italia, collaborazione che rappresenta una parte importante e fondamentale del sistema finanziario e bancario nazionale.