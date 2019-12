San Marino, elezione politiche dall’8 dicembre: vince il PDCS con il 33,35%

di Alessandro Carli SAN MARINO - Due i dati che spiccano dalla tornata elettorale dell'8 dicembre 2019: la vittoria del Partito Democratico Cristiano Sammarinese e l'affluenza alle urne, in calo di quasi quattro punti rispetto al 2016. Il PDCS, con il 33,35% delle preferenze, è il primo partito di San Marino, seguito – con il 24,73% - dalla coalizione "Domani in Movimento". Il Movimento Rete invece ha raggiunto il 18,29%. È in agenda per oggi pomeriggio la riunione della Commissione elettorale che darà l'ufficialità dei voti e quindi l'assetto del nuovo Consiglio. Al Partito Democratico Cristiano Sammarinese sono stati assegnati 21 seggi, 11 quelli di Rete e 4 a Domani Mutus Liberi. Libera ne avrà 10, 8 Noi per la Repubblica, 6 Repubblica Futura. Non ha superato lo sbarramento del 5% invece Elego. Da oggi il PDCS avvierà un mandato esplorativo per "disegnare" la nuova maggioranza.