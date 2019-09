San Marino, FondISS: Luca Barberini è il nuovo Presidente pro tempore

SAN MARINO - Nel corso della seduta del 5 settembre il Comitato Amministratore di FondISS ha nominato il nuovo Presidente pro tempore nella persona di Luca Barberini. La nomina è stata fatta nel rispetto della legge che prevede il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti - pubblica, sindacale e datoriale - ricoprano la carica almeno una volta nell'arco della durata di un mandato. Il Comitato, nell'occasione, ha ringraziato il Dott. Alberto Rino Chezzi per l'importante lavoro svolto nel sovraintendere al funzionamento di FondISS in un momento delicato quale è stato quello che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Il neo-eletto Presidente Luca Barberini ha confermato che l'impegno per il suo mandato sarà quello di far proseguire, come sempre è stato anche in passato, l'attività del Comitato Amministratore all'insegna della trasparenza, con il fine di tutelare gli interessi di tutti gli iscritti di FondISS. Ha infine ringraziato gli stimati colleghi del Comitato per la fiducia accordatagli.