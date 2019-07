SAN MARINO - Alle ore 8.40 di questa mattina è scoppiato un incendio all'interno della casamatta situata sul piazzale del Colorificio Sammarinese, all'esterno dell'edificio produttivo Trattasi di una costruzione in cemento armato appositamente realizzata per confinare la nitrocellulosa (altamente infiammabile) e circoscrivere eventuali episodi di deflagrazione, aumentando così la sicurezza del sito. L'esplosione del prodotto, dovuta a cause ancora da accertare ma, con ogni probabilità, del tutto accidentali, ha causato un incendio con alte fiamme ma circoscritto al deposito e alle sue immediate adiacenze. È stata attivata immediatamente la procedura antincendio, di cui è dotato il Colorificio nel rispetto della normativa vigente, ed è stata attuata l'evacuazione di tutti i dipendenti e la messa in sicurezza della zona. La Squadra antincendio del Colorificio Sammarinese è prontamente intervenuta e in pochi minuti ha spento l'incendio con i mezzi in dotazione. A seguito di chiamata sono tempestivamente intervenuti il servizio di Protezione Civile e i Vigili del fuoco di Rimini che hanno preso in gestione l'emergenza e contribuito a mettere in sicurezza l'area. È intervenuto come da procedura il servizio di Pronto soccorso della Repubblica che ha controllato tutti i dipendenti della Squadra antincendio e ha rilevato nessuna conseguenza sul loro stato di salute. Intorno alle ore 9.40 tutti i dipendenti sono rientrati alle loro postazioni. La Direzione del Colorificio ringrazia in primo luogo i componenti della propria squadra antincendio che hanno dimostrato competenza e prontezza nel gestire l'emergenza. Ringrazia altresì la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Civile e tutti coloro che sono intervenuti, nella consapevolezza che la preparazione del personale addetto alla sicurezza e la prontezza dell'intervento sono le migliori garanzie per fronteggiare qualsiasi situazione di rischio. Il Colorificio Sammarinese continuerà a perseguire la formazione e la preparazione dei suoi uomini e a potenziare le dotazioni e le misure di sicurezza.