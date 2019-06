“Una vita piena di futuro”: presentato alla Reggenza il libro sulla vita di Cino Mularoni

È stato un momento di intensa emozione quello che ha segnato la presentazione in anteprima agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, SE Nicola Selva e SE Michele Muratori, del libro "Una vita piena di Futuro", biografia di Cino Mularoni, uno dei più rappresentativi imprenditori della Repubblica di San Marino. "Un uomo – ha ricordato il Segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi – che ha saputo fare onore al proprio Paese e che ha conosciuto il disagio dell'emigrazione, che ha segnato numerosi sammarinesi verso la metà del secolo scorso". Imprenditore ispirato e illuminato, Cino Mularoni ha saputo mettere a frutto l'esperienza maturata negli Stati Uniti e perfezionare un progetto industriale, un sogno inseguito con caparbietà e determinazione. I tratti del suo carattere determinato sono stati sottolineati dai famigliari, intervenuti numerosi all'udienza con i Capi di Stato: "Un uomo capace di risoluto rigore in capo professionale ma anche di gesti affettuosi e premurosi nei riguardi non solo della famiglia" - ha ricordato Stefania Leardini Mularoni, Presidente della Fondazione "Cino Mularoni". "Una persona attraversata da forti valori e sentimenti di giustizia, libertà e democrazia" - ha sottolineato la figlia, Jeannette Mularoni. "Un uomo che ha sempre anteposto il rispetto per gli altri – ha aggiunto l'autore, il giornalista Sergio Barducci – nel solco di un principio inviolabile: in un affare mai umiliare la controparte, soprattutto se in condizioni di bisogno". "Un grande sammarinese del secolo scorso", lo ha definito la Reggenza esprimendo nei suoi confronti e della famiglia che ne porta avanti l'opera meritoria, "gratitudine e riconoscenza anche per il contributo portato alla storia del nostro Paese, una storia fatta anche da uomini che, partiti dal nulla, ricchi di idee e di progetti, con grande determinazione e laboriosità, hanno saputo costruire realtà che rappresentano un patrimonio prezioso per la nostra intera comunità" "Una vita piena di futuro" è pubblicato dalla casa editrice Minerva e promosso dalla Fondazione Cino Mularoni.