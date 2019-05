San Marino, pubblicazione dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici 2018

SAN MARINO - La Segreteria Istituzionale, per il tramite della U.O. Comunicazione Interna ed Esterna della DGFP, comunica l'avvenuta pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, dei bilanci 2018 di partiti e movimenti politici, consultabili cliccando QUI. In essi sono presenti forze politiche e consiglieri indipendenti ed anche forze non attualmente attive sulla scena consiliare a seguito della nascita di partiti diversi o per confluenza in altri già esistenti. Si evidenzia come il finanziamento totale a partiti o movimenti politici per l'anno 2018 ammonti in totale a Euro 1.270.511,16, mentre nel 2017 la cifra stanziata era stata di Euro 1.128.596,16. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Istituzionale, inviando una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonando allo 0549882273.