Poste Spa: "Consegnati tutti i 22.670 certificati elettorali"

"Nonostante la mobilitazione dei dipendenti", si legge in una nota ufficiale dell'azienda, "Poste Spa è riuscito ad espletare la regolare consegna dei certificati elettorali a tutti gli aventi diritto, nel numero di 22.670. Risultato reso possibile grazie ad una riorganizzazione interna del personale e soprattutto per merito della disponibilità accordata dalla Direzione della Funzione Pubblica e dal Tribunale di San Marino nel delegare la Gendarmeria, la Polizia Civile, la Guardia di Rocca e gli Ufficiali Giudiziari al servizio di notificazione, che ringraziamo per il lavoro svolto. Si comunica ai cittadini che, i certificati elettorali per i quali non è stata possibile la consegna e per cui è stato lasciato l'avviso di giacenza nelle cassette postali, potranno essere ritirati dal 20 al 24 maggio presso gli Uffici Postali indicati negli avvisi stessi".