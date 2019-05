Del Conca: “Felix the cat” in nomination al premio internazionale delle licenze

La collezione ceramica Felix the Cat è in lizza per aggiudicarsi il premio, per il miglior utilizzo della licenza nel Home Décor messo in palio dalla Licensing Industry Merchandisers Association (LIMA), l'associazione che fa capo al mercato delle licenze nel mondo. Un mercato che ha superato un giro di affari di 260 miliardi di dollari e che non conosce crisi soprattutto nel mondo della moda e del giocattolo, ma che già da diversi anni ha coinvolto anche il settore dell'home décor con grande successo*.

LIMA ha annunciato a New York le 154 nomination agli International Licensing Awards 2019; la lista è stata stilata da una giuria composta da 150 membri provenienti da 18 differenti Paesi. Per la categoria Home Décor 5 i candidati e i vincitori verranno annunciati e premiati il 4 giugno prossimo in occasione del Las Vegas Licensing Expo 2019.

"Questo gruppo elitario di candidati è veramente rappresentativo della comunità globale delle licenze, e mette in mostra la creatività e l'innovazione che fanno parte del DNA del nostro settore", ha affermato Maura Regan, presidente della LIMA. "Non vediamo l'ora di annunciare i vincitori il 4 giugno a Las Vegas, ma oggi celebriamo tutti i nominati di quest'anno: essere tra questi è un marchio di eccellenza in sé e per sé".**

Ceramica del Conca stipula accordi di licenza dal 2013. Il primo progetto ha visto nascere la produzione di rivestimenti ceramici con le illustrazioni di Milo Manara. Sono seguite poi le collezioni realizzate con Lupin the Third, Valentina by Guido Crepax, e nel 2019 Felix the Cat. Tutte le collezioni sono oggi presenti nel catalogo generale DEL CONCA e contribuiscono in modo determinante alla riconoscibilità del brand.

Grande soddisfazione per questa nomination di Del Conca che ha deciso di raffigurare in questa collezione di piastrelle in gres porcellanato tutti gli aspetti più iconici di Felix declinandoli in due decori distinti – uno vintage e l'altro contemporaneo. Un'occasione per Del Conca, unica azienda italiana nominata nella categoria Home Décor, per continuare a farsi apprezzare dal grande pubblico e far conoscere i suoi prodotti. Con la collezione #FELIXTHECAT, il brand ha voluto soddisfare non solo gli appassionati dei comics e i fan più accaniti di Felix, ma anche coloro che puntano ad inserire all'interno dei propri spazi abitativi elementi decorativi unici ed originali. Un'opportunità per far rivivere all'interno della propria casa lo spirito irriverente e contagioso di questo incredibile personaggio.

Questa collezione di piastrelle in gres porcellanato si divide in #REMEMBER FELIX, il decoro vintage dove ogni pezzo è una storia a sé e dove il fascino nostalgico che ha conquistato il pubblico di Felix per quasi un secolo è protagonista. Ogni immagine ci ricorda la sua ingegnosità e intraprendenza fai-da-te che ha ispirato generazioni di fan trasformandolo in un'adorabile antieroe. L'altro decoro, #THE CAT IS BACK, conquista gli sguardi con un tratto contemporaneo d'ispirazione pop. Qui la personalità di Felix prende vita mentre si nasconde e riappare nella illustrazione successiva più malizioso che mai. Questa interpretazione di Felix non sarebbe completa senza la sua iconica borsa magica che sfoggia per risolvere ingegnosamente tutte le sue avventure. Non mancano i classici balloon per mantenere alta la carica emotiva e l'intensità delle emozioni di Felix che naturalmente... parla, pensa e canta.

Un anno carico di emozioni per il famoso gattino nero che quest'anno compie 100 anni!