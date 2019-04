Commissione Consiliare Permanente Finanze: le Tlc al centro dei lavori

SAN MARINO - Le Tlc al centro dei lavori nel primo giorno della sessione della Commissione consiliare Finanze, riunita a Palazzo Pubblico e convocata fino a mercoledì. La seduta, dopo l'avvio del comma comunicazioni, è infatti passata- come da ordine del giorno- in seduta segreta, direttamente al comma 3, con l'audizione del Presidente dell'Aass, Federico Crescentini, e dei vertici della società "Public Netco" sull'avanzamento della creazione di una rete pubblica di telecomunicazioni per il Titano. All'avvio della seduta, dall'opposizione sono state sollevate critiche per l'organizzazione del lavori e la breve durata prevista in giornata per il dibattito in comma comunicazioni (meno di un'ora) per rispettare l'Odg. Si è replicato che il comma n.1, non concluso, sarà comunque ripreso al termine del comma 3 e del comma 4, entrambi previsti in seduta segreta.

I lavori proseguiranno quindi fino alle 20 a porte chiuse, per riprendere domani alle 17, sempre in seduta segreta, per aprire- come da Odg- il comma 3, che prevede l'audizione del Commissario straordinario di Banca Cis, Sido Bonfatti. Solo successivamente la seduta sarà pubblica e si potrà riprendere il dibattito in comma comunicazioni e quindi passare al comma 2, con l'esame del Pdl "Tutela dei titolari di obbligazioni subordinate emesse da Asset Banca Spa".