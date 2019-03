San Marino punta sempre di più sulla mobilità sostenibile

La Repubblica di San Marino continua a puntare con decisione verso una mobilità, pubblica e privata, sostenibile. E' questo il messaggio forte che lanciano il Governo e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Il Segretario di Stato per l'Istruzione, la Cultura e i rapporti con l'AASS, Marco Podeschi, il Segretario di Stato per le Finanze, il Bilancio e i Trasporti Eva Guidi ed il direttore di AASS Raoul Chiaruzzi hanno incontrato la stampa per illustrare le iniziative intraprese in tal senso e quelle future. La più recente è la creazione delle targhe verdi destinate ai veicoli con alimentazione al 100% elettrica, di cui sono stati presentati i primi esemplari. Sono state istituite con il decreto n. 22 del 2019, ratificato in questi giorni dal Consiglio Grande e Generale. Le targhe saranno di tre formati differenti, e saranno installati rispettivamente su autoveicoli (auto, autocarri, autobus), motoveicoli e ciclomotori. "In questo momento - ha dichiarato il Segretario di Stato Guidi - è importante dare un segnale forte e visibile per evidenziare ancora di più la scelta ecologica in tema di viabilità". Le nuove auto green avranno di default la targa verde mentre i veicoli già circolanti potranno chiedere di cambiarla rivolgendosi all'URAT. "Voglio sottolineare - ha aggiunto il segretario - che a parte il limitato costo dell'impianto, le targhe verdi costeranno come le altri". Il segretario ha smorzato poi le polemiche circa la numerazione limitata. "Ovviamente, come ci auguriamo tutti, quando supereremo le 999 unità introdurremo la nuova numerazione cambiare". Ad oggi i veicoli elettrici immatricolati a San Marino sono 68, di cui 28 immatricolati nel 2018. "Le targhe verdi - ha aggiunto Marco Podeschi - sono l'aspetto ancora più visibile del progetto E-Way, che conta oltre 20 colonnine di ricarica pubbliche e importanti sgravi per chi decide di acquistare veicoli a zero emissioni. Con le nuove targhe si dà visibilità ulteriore ai mezzi ecologici, come già succede in altri Stati. Così sarà ancora più facile vedere se nei parcheggi dotati di colonnina per la ricarica c'è un veicolo elettrico al 100%. Ogni anno aumenta l'offerta dei veicoli elettrici". Risale invece al dicembre 2018 la scelta di prorogare gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, stabiliti con la legge n. 25 dell'ottobre 2017, fino al 31 dicembre 2019. Per chi decide di acquistare un veicolo elettrico è previsto un credito d'imposta pari all'80 per cento della tassa sulle importazioni, agevolazione che sale al 99 per cento nel caso di veicoli a idrogeno. Inoltre è prevista una riduzione d'imposta del 30 per cento per l'acquisto di stazioni di ricarica per immobili di civile abitazione. "Sono incentivi molto importanti - ha aggiunto Podeschi - che uniti all'evoluzione del mercato dei veicoli elettrici contiamo possano portare sempre più sammarinesi a scegliere la mobilità a zero emissioni". A completare il cerchio è il progetto E-Way realizzato a partire dal 2018 dall'AASS. Si tratta di una infrastruttura pubblica che ad oggi conta oltre 40 punti di ricarica per le auto, facilmente localizzabili anche tramite un'apposita App ZapGrid "scaricabile" gratuitamente, e 6 colonnine di ricarica per e-bikes. "Il progetto sta andando bene - ha spiegato il direttore AASS Raoul Chiaruzzi - contando che nei mesi del 2018 dopo l'attivazione abbiamo erogato oltre 500 ricariche di energia elettrica. A breve installeremo la segnaletica verticale per ogni colonnina e aggiorneremo il sito web dedicato www.eway.sm. L'infrastruttura è di proprietà dell'AASS che potrà anche "affittarla" a singoli operatori, un po' come funziona con la telefonia".