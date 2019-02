“Nice to meet you”: il Colorificio Sammarinese al lavoro per lo sviluppo

SAN MARINO - Si è tenuto lo scorso 22 febbraio il Meeting commerciale 2019 di Colorificio Sammarinese presso il Grand Hotel di San Marino. Una giornata intensa che ha visto la partecipazione dei 35 agenti della rete vendita distribuita sul territorio italiano insieme ai dipendenti dell'azienda coinvolti nei progetti presentati. È stata l'occasione per presentare i risultati dell'anno precedente, il nuovo assetto e l'organizzazione delle funzioni aziendali. L'azienda ha illustrato le linee e le politiche di sviluppo commerciale di Colorificio per i prossimi anni, introducendo le novità di prodotto, i progetti in lavorazione e le attività di ricerca e sviluppo del laboratorio Colsam. Un incontro all'insegna del coinvolgimento sia della rete vendita che delle figure interne che ricoprono i primi livelli di responsabilità, con l'obiettivo di creare una squadra forte, unita e compatta che insieme possa raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si è prefissata. "L'unico modo che abbiamo per migliorare le nostre performance ed eccellere in un mercato in cui sono ancora evidenti le difficoltà della crisi – dice Benedetta Masi amministratore delegato – è quello di rimboccarci le maniche, ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare i processi, condividere le buone pratiche e impegnare le nostre risorse in attività ad alto valore aggiunto". Le tre parole chiave di Colorificio Sammarinese per il prossimo anno saranno focalizzazione, specializzazione e competenza. L'azienda è impegnata nella redazione di un Business Plan con azioni mirate, tempistiche certe e ruoli definiti per dare concretezza al proprio progetto di crescita che vedrà l'azienda impegnata su tre linee di sviluppo: consolidamento della propria produzione di pitture per l'edilizia, incremento delle quote del settore industriale e rafforzamento delle esportazioni verso l'estero. L'appuntamento con la forza vendite si è concluso con un appello del presidente Tito Masi che ha richiamato gli agenti alla disponibilità verso il necessario cambiamento del loro ruolo, alla fiducia nell'azienda e all'impegno.