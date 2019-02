DECSA Spa compie 50 anni, ricordando il fondatore Enzo De Luigi

SAN MARINO - DECSA Spa compie oggi 50 anni. L'azienda è stata infatti fondata da Enzo e Gian Carlo De Luigi il 28 febbraio 1969. "50 anni di storia di due piccoli artigiani", racconta oggi la famiglia De Luigi, "che hanno trasformato una piccola realtà locale in un'azienda metalmeccanica che da San Marino, collaborando con importanti società, ha fatto arrivare i propri manufatti in tutto il mondo. Grazie Enzo (che continui a seguirci con lo sguardo dal cielo" e Carlo. Grazie a tutti i collaboratori e alle loro famiglie, che hanno condiviso il percorso insieme a noi, per la loro preziosa collaborazione. Grazie a tutta la squadra per il grande e costante impegno". A questo link l'intervista di San Marino Fixing all'indimenticabile Enzo De Luigi, pochi mesi prima della sua scomparsa.