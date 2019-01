Michele Riela nominato nuovo Amministratore Delegato di TIM San Marino

SAN MARINO - Con il raggiungimento del primato di "Primo Stato 5G d'Europa", un obiettivo immaginato, perseguito e realizzato con professionalità e determinazione da TIM e Nokia e che ha dato visibilità internazionale alla Repubblica di San Marino, l'Amministratore Delegato di TIM San Marino Cesare Pisani ha concluso il suo percorso professionale alla guida della Società e presentato nel CDA del 20 dicembre 2018 le dimissioni dal proprio incarico. Nella giornata odierna l'Assemblea dei Soci, nel ringraziare Cesare Pisani per la dedizione ed il lavoro svolto in questi anni ha nominato Amministratore Michele Riela e il CDA lo ha successivamente nominato Amministratore Delegato, assegnandogli le deleghe operative. Nel corso dell'Assemblea sono anche stati ricordati i risultati raggiunti da TIM San Marino durante i 15 anni sotto la guida di Pisani, un periodo che ha consentito all'azienda di diventare un riferimento importante per il Paese nel settore ICT: lo sviluppo della prima centrale VOIP nei primi anni 2000 che ha permesso alla Società di diventare uno dei primi operatori al mondo nel VOIP quando ancora questa tecnologia era agli albori; la realizzazione della rete ultra-broadband che ha consentito a San Marino di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea con anni di anticipo e Live in San Marino l'APP dedicata a cittadini e turisti con accesso alla rete Wi-Fi pubblica diventata strumento essenziale nella promozione del turismo e dei servizi al cittadino fino alla recente realizzazione della prima rete 5G d'Europa. Michele Riela, nato a Palermo l'8/8/1963 e Laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Palermo, dopo una breve esperienza di lavoro all'interno dell'Ateneo, dal 1994 lavora all'interno del Gruppo Telecom Italia. Durante la sua lunga esperienza lavorativa all'interno del Gruppo Telecom Italia Michele Riela ha svolto diverse esperienze sia in attività prettamente tecniche (Responsabile Rete Assistenza Tecnica Centro Italia), sia in ambiti commerciali all'interno della Direzione Business dove inizialmente ha ricoperto il Ruolo di Responsabile Pre-Sales e Project Management e successivamente quello di Responsabile Vendita Clienti Top; ovvero i primi 100 Clienti Privati Business di Telecom Italia. Da gennaio 2016 Michele Riela opera all'interno di Olivetti con l'incarico di Responsabile Vertical Solutions, un polo creato ad hoc per lo sviluppo delle soluzioni di offerta Digitale per TIM. Al nuovo Amministratore Delegato va l'augurio da parte dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione di un lavoro che prosegua nella valorizzazione del territorio, delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni della Repubblica di San Marino.