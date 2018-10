TIM San Marino: la Repubblica celebra l’arrivo del 5G con un’emissione filatelica

SAN MARINO - È stata presentata ufficialmente oggi alla Reggenza l'emissione filatelica celebrativa del progetto "San Marino 5G", frutto di un accordo tra il Congresso di Stato e TIM per far diventare la Repubblica di San Marino il primo Stato 5G d'Europa. Un obiettivo ambizioso che si sta realizzando in questi giorni con l'accensione delle prime antenne 5G su standard 3GPP Rel15 e che vedrà il suo compimento entro la fine dell'anno con il completamento della rete. Da sempre simbolo di libertà e di storia millenaria, celebrata dall'UNESCO con l'ambito riconoscimento di sito Patrimonio dell'Umanità, con l'introduzione del 5G e dei servizi radiomobili di quinta generazione la Repubblica di San Marino diventa oggi anche il simbolo dell'innovazione e del progresso tecnologico. Il 5G sarà infatti il motore trainante dell'evoluzione tecnologica dei prossimi anni in grado di rivoluzionare in maniera significativa la vita dei cittadini e delle imprese, realizzando ambienti in cui tutto sarà più "smart" e connesso. E grazie al 5G e alla collaborazione del Gruppo TIM la Repubblica di San Marino si candida a diventare leader nel settore dell'innovazione avviando l'implementazione di servizi di connettività evoluta e in ambito Smart City (pubblica sicurezza, trasporti, monitoraggio ambientale), sanità, turismo e cultura, oltre ad applicazioni nel campo dei media, dell'education e della realtà virtuale. Durante l'evento, l'Amministratore Delegato di TIM San Marino Cesare Pisani, accompagnato dal Segretario di Stato all'Industria e Telecomunicazioni Andrea Zafferani e dal Dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico Gioia Giardi, ha donato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini il francobollo con l'annullo speciale dell'emissione Postale "San Marino 5G". Il francobollo emesso oggi è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) proprietaria del logo 5G che ha voluto rendere omaggio alle attività "pionieristiche" svolte dalla Repubblica di San Marino nel 5G concedendo l'utilizzo del logo per questa speciale emissione. "È per noi un vero onore essere qui oggi alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino per celebrare attraverso questo francobollo un momento di importanza storica per il Paese" ha dichiarato Cesare Pisani, Amministratore Delegato di TIM San Marino, "Grazie all'impegno del Governo e del Gruppo TIM, San Marino ha raggiunto un obiettivo impensabile fino a pochi mesi fa diventando leader nel mondo nello sviluppo e nell'implementazione delle reti mobili di quinta generazione. Non possiamo che essere fieri di quanto fatto finora e ringraziamo la Segreteria all'Industria e Telecomunicazione per aver intrapreso insieme a TIM il progetto San Marino 5G e la Segreteria di Stato alle Finanze e l'Ufficio Filatelico e Numismatico per aver saputo cogliere l'unicità di questo momento realizzando un francobollo che ritrae la Repubblica di San Marino e il nostro logo, perpetuandoli come immagine d'innovazione". I francobolli e le monete della Repubblica di San Marino sono ricercatissimi dai collezionisti di tutto il mondo. Alla loro emissione è preposto l'Ufficio Filatelico e Numismatico, sotto la responsabilità della Segreteria di Stato alle Finanze. Il primo francobollo di San Marino è datato 1° agosto 1877. Da allora San Marino attraverso le proprie emissioni, ha trasmesso la conoscenza di personaggi, avvenimenti, fatti e istituzioni dello Stato oltre a celebrare realtà e personaggi illustri. SAN MARINO 5G

Data di emissione: 16 ottobre 2018 Valori: 1 valore da 0,70€ in fogli da 20 francobolli Tiratura: 45.000 serie Stampa: offset a quattro colori, un Pantone, inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13 x 131⁄4 Formato francobolli: 40 x 30 mm Bozzettista: Esploratori dello Spazio