Nasce la prima Smart Factory 5G: accordo tra TIM San Marino e Robopac

A San Marino nasce la prima Smart Factory 5G: TIM San Marino e ROBOPAC siglano un accordo di collaborazione per lo sviluppo delle nuove tecnologie in ambito produttivo utilizzando le reti di quinta generazione Nell'ambito dell'Accordo "San Marino 5G" questa mattina nella sede di Tim San Marino, alla presenza dei Segretari di Stato Andrea Zafferani e Marco Podeschi, è stata sottoscritta un'importante partnership tecnologica tra l'azienda diretta dall'ing. Cesare Pisani e la Robopac, rappresentata dall'ing. Enrico Aureli. La partnership nasce con l'obiettivo di analizzare e valutare le potenzialità delle reti 5G attraverso l'individuazione di "use case" relativi allo sviluppo di servizi innovativi e soluzioni per l'Industria 4.0 che saranno resi possibili dalle elevate prestazioni in termini di capacità e bassa latenza delle reti mobili di quinta generazione. Attraverso il contributo e alla leadership del Gruppo TIM nel campo delle reti e dei servizi di telecomunicazioni e alle competenze presenti nella società sammarinese ROBOPAC, leader nel settore del packaging, si potranno cominciare a realizzare i primi servizi di quella che sarà la "fabbrica del domani" caratterizzata dalla digitalizzazione dei processi abilitati dalle reti 5G e da tutte le loro componenti. Grazie al Progetto "San Marino 5G", siglato da TIM e dal Governo sammarinese a luglio 2017, la Repubblica di San Marino sarà luogo ideale di sperimentazione di quelli che saranno servizi e applicazioni delle reti del futuro ed in tale ambito si va a collocare l'accordo di collaborazione siglato oggi. La "Smart Factory" sarà uno dei principali volani del 5G; le tecnologie mobili di quinta generazione assicurano livelli di servizio e prestazioni ideali per lo sviluppo della robotica, delle macchine a guida autonoma applicate nel settore della logistica e della movimentazione delle merci. La possibilità di disporre di sensoristica avanzata e la sviluppo delle piattaforme IoT congiuntamente alle soluzioni cloud-based e all'analisi dei big data, potranno assicurare maggiore efficienza ai processi produttivi creando così un vantaggio competitivo per le imprese. È solo attraverso la comunicazione in tempo reale tra persone, robot, processi produttivi e sistemi che è possibile massimizzare le attività e rendere più efficiente e profittevole l'attività industriale. La fabbrica del futuro diventa "smart" e sarà costituta da isole di produzione flessibili, con stazioni di lavoro robotizzate realmente standard. "Sono già diversi anni che si parla di Industria 4.0" afferma Cesare Pisani Amministratore Delegato di TIM San Marino "Con l'introduzione delle reti mobili di quinta generazione questa nuova rivoluzione industriale prenderà ancora più forma trasformando le attività produttive in maniera radicale. Il nostro obiettivo è quello di guidare le imprese in questo processo di trasformazione dimostrando come gli stabilimenti industriali e digitali possono far leva sul potenziale del 5G." L'Amministratore Delegato di ROBOPAC Enrico Aureli mette invece l'accento sull'opportunità che hanno le imprese locali di sfruttare il Progetto San Marino 5G per anticipare attività e processi della "fabbrica del futuro". "La possibilità di sperimentare queste nuove tecnologie è un'opportunità unica per ROBOPAC. Grazie a TIM potremo ottimizzare il processo produttivo identificando i nuovi confini che è possibile raggiungere con la tecnologia 5G. L'impiego contemporaneo di sofisticati sensori e di reti di comunicazione a elevata capacità, come quelle 4G e 5G, e il trasferimento di dati ai sistemi cloud per un monitoraggio costante rappresenteranno un nuovo ecosistema sul quale rivedere l'intera catena della produzione. E grazie a questa collaborazione saremo nelle condizioni di poter valutare tutto questo in anteprima". Piena soddisfazione per l'accordo è stata espressa dai Segretari di Stato On.li Andrea Zafferani e Marco Podeschi intervenuti durante l'evento. "Si tratta del primo accordo operativo con un'azienda privata che viene sottoscritto nell'ambito del Progetto San Marino 5G" dichiara Andrea Zafferani Segretario di Stato all'Industria e alle Telecomunicazioni "ci auguriamo che la collaborazione avviata con TIM sul 5G possa portare ad un miglioramento competitivo per le nostre imprese ed oggi viene realizzato il primo passo verso lo sviluppo di una nuova economia per il nostro Paese". "L'innovazione tecnologica è al centro del nostro modello di sviluppo" continua il Segretario di Stato alla Cultura e all'Innovazione Marco Podeschi "una realtà come San Marino deve riuscire a cogliere le opportunità della nuova economia digitale ed essere leader in questo processo di cambiamento. San Marino 5G è un'occasione unica per il Paese e non possiamo che esprimere enorme soddisfazione per l'accordo sottoscritto oggi tra due aziende leader sammarinesi". ROBOPAC, fondata nel 1982, è leader mondiale nella tecnologia dell'avvolgimento con film estensibile, con una produzione di oltre 10.000 macchine/anno che, per il 90%, vengono esportate nei principali mercati internazionali. Sono sei le tecnologie sviluppate dall'azienda: robot, tavole e bracci rotanti per la stabilizzazione di carichi pallettizzati mediante film estensibile (core business), avvolgitori orizzontali con film estensibile per prodotti di forma allungata, macchine per l'applicazione di film termoretraibile e nastratrici.