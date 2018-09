SAN MARINO - Dal 15 settembre scorso è attivo sul portale www.pa.sm l'applicativo per la Dichiarazione relativa all'Imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari ai sensi del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 71. Informazioni utili sono disponibili anche attraverso apposita circolare resa disponibile sul sito ed inviata via e-mail ai contribuenti ove sono indicati anche i recapiti degli uffici per l'eventuale assistenza. Per i contribuenti residenti al fine di determinare correttamente l'imposta dovuta è necessario compilare on-line la dichiarazione utilizzando l'applicativo "Imposta Patrimoniale Straordinaria" presente sul sito www.pa.sm, analogamente a quanto avviene per la dichiarazione annuale dei redditi. Il software predisposto provvede al calcolo dell'imposta in base ai dati precaricati ed inseriti. Coloro che hanno già le credenziali di accesso al portale della pubblica amministrazione non necessitano di nuova registrazione. I contribuenti non residenti riceveranno per posta direttamente il prospetto per il pagamento, essendo in tal caso predeterminabile l'imposta dovuta. Si ricorda che la dichiarazione deve essere compilata in via telematica, inserendo le eventuali detrazioni previste e trasmessa entro il 31 ottobre 2018. Entro tale termine deve altresì essere versata l'imposta presso gli sportelli degli istituti bancari sammarinesi, tramite bonifico bancario o tramite carta di credito in sede di compilazione telematica della dichiarazione. Per qualsiasi pagamento il cui importo complessivo a carico del soggetto passivo sia pari o superiore alla somma di € 1.000,00 è riconosciuta la facoltà di suddividere l'imposta in due rate di uguale entità. E' altresì prevista la possibilità di richiedere preventivamente la dilazione per pagamenti a ruolo superiori ai 600,00 euro. I termini per la prima rata rimangono fissati al 31 ottobre 2018 mentre la seconda rata scadrà il 20 dicembre 2018.