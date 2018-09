In Colorificio Sammarinese si va “Al lavoro con i genitori”

SAN MARINO - Sabato mattina, 15 settembre, in Colorificio Sammarinese è stata una giornata di festa e condivisione per la prima edizione di "Al lavoro con i genitori". Un appuntamento riservato ai dipendenti della azienda e ai loro famigliari, dedicato in modo particolare ai bambini che ogni giorno vedono mamma o papà impegnati qui per tante ore della giornata. L'iniziativa nasce proprio per soddisfare la curiosità dei figli: che lavoro fa papà, dove e con chi passa il tempo mamma quando non è con me? Dunque Colorificio Sammarinese ha deciso di aprire per un giorno la fabbrica e organizzare una vera e propria visita guidata con gli specialisti della produzione che hanno illustrato le fasi di lavorazione ai propri e altrui famigliari. Allacciati al pedibus, hanno visitato i reparti e gli uffici, scoperto come funzionano le macchine e sperimentato le dimensioni imponenti degli ambienti di lavoro della storica azienda sammarinese. L'amministratore delegato Benedetta Masi ha aperto la giornata con un messaggio ai bambini: "Qui non ci sono lavori più importanti di altri, tutte le persone che svolgono al meglio il proprio incarico sono preziose per l'azienda che così può soddisfare colui che è il vero capo di tutti: il cliente. E voi avete motivo di essere molto orgogliosi dei vostri genitori che in Colorificio fanno un ottimo lavoro." La giornata si è conclusa con una bella merenda e la colorata animazione di Vip Viviamo in positivo che ha aderito con entusiasmo all'iniziativa. Lo staff di Colorificio Sammarinese che ha organizzato la giornata è certo che questo sia un piccolo passo anche per consolidare il rapporto fra le cento persone che ogni giorno lavorano spalla a spalla.