L’Università di San Marino in Australia per partecipare a una ricerca internazionale

Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è stato selezionato per partecipare al gruppo di ricerca "The Rise of the International: An Intellectual History", che si riunirà nel mese di agosto a Brisbane, in Australia, nella University of Queensland. L'Ateneo sammarinese conferma così la crescente attività sul fronte internazionale partecipando a un progetto che coinvolgerà altre quattro realtà accademiche provenienti da due continenti: Australian National University, University of Zurich, University of London e University of Queensland.

"I partecipanti - affermano Tim Dunne e Richard Devetak, coordinatori del gruppo di lavoro, nella lettera di invito recapitata all'accademico sammarinese - sono stati scelti sulla base dei loro contributi pioneristici nel campo della storia intellettuale globale e nella contestualizzazione della disciplina delle relazioni internazionali". Le attività in programma, curate dalla School of Political and International Studies della University of Queensland, porteranno a una pubblicazione che verrà sottoposta all'editore Oxford University Press.

L'iniziativa è finanziata dall'Australian Academy of the Social Sciences. La presenza di Chiaruzzi sarà inoltre supporta dalla Policy Advise di San Marino, impresa sammarinese sensibile ai temi della ricerca scientifica.