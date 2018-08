Cordoglio dell’ANIS per la scomparsa di Roberto Valducci

SAN MARINO - Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Segreteria dell'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese intendono esprimere il loro profondo cordoglio per la scomparsa del compianto Roberto Valducci, scomparso all'età di 85 anni. Valducci è stato alla guida della Valpharma S.p.A. dalle sue origini, nel lontano 1984, fino ad oggi dove ancora rivestiva il ruolo di amministratore delegato. In tutti noi rimarrà sempre vivo il ricordo di un imprenditore serio e capace - che ha creato e affermato nel mondo una delle più importanti realtà industriali del Paese - ma soprattutto di una persona entusiasta e concreta, di un vero e sincero amico della nostra Repubblica. Prezioso e determinante è stato il suo contributo alla crescita della nostra associazione, di cui ha rivestito la carica di Consigliere, credendo con convinzione nei valori dell'impresa e nella necessità di stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori per favorire lo sviluppo di tutto il Paese. ANIS