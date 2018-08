San Marino, sport e spettacolo si mettono in gioco a “Play Deejay”

di Alessandro Carli

Sport e spettacolo si mettono in gioco a "Play Deejay", il nuovo format in cartellone dal 30 agosto al 2 settembre a San Marino: Davide Cassani, Baby K, Biondo, Fabio Rovazzi, Linus, Rudy Zerbi e J-Ax difatti saranno i protagonisti, assieme al pubblico ovviamente, della "quattro giorni" che unisce il mondo delle sette note al "Well being", il benessere fisico.

Anche questo evento, ha ricordato durante la conferenza stampa il Segretario di Stato Augusto Michelotti, "si inserisce in quella serie di eventi realizzati per rilanciare il Paese. La sinergia tra pubblico e privato è una scelta strategica per il settore turistico". Per molti anni, ha ammesso Michelotti, "San Marino si è chiuso in se stesso. Aprirsi deve diventare un metodo". La quattro giorni ha un costo di circa 200 mila euro, coperto al 50% dal pubblico e per il rimante 50% dal privato.

Il Segretario Marco Podeschi invece ha posto l'accento sulla "continuità" degli eventi. "Il fine settimana di 'Play Deejay anticipa quello della MotoGP, in programma a Misano. Stiamo lavorando per costruire una nuova visione di San Marino legata allo sport e alla mobilità: sul Titano sono già operative 40 colonnine gratuite per le auto elettriche mentre stiamo ultimando le rastrelliere per le bici elettriche".

Linus, dopo aver ricordato i suoi anni a San Marino ("Per tre o quattro estati, a metà degli anni Novanta, alla cava dei Balestrieri") è entrato nel "cuore" dell'iniziativa. "Gli eventi come quello che si farà tra fine agosto e inizio di settembre sono molto importanti per Radio Deejay perché ci avvicinano al pubblico. Oggi lo sport non è più verticale ma si è allargato a tutte le fasce d'età".

Linus, a fine conferenza stampa, ha incontrato i giornalisti. Artista ma anche sportivo e tifoso della Juventus, ha risposto alla domanda di stretta attualità, quello dello scambio di giocatori tra la sua squadra del cuore e Milan. "Ci hanno guadagnato tutti e due. Il Milan ha preso un ottimo difensore come Caldara e un centravanti vero, Higuain. Noi invece, anche per far quadrare i conti, abbiamo ripreso uno dei difensori più forti del mondo, Bonucci, che si dovrà riavvicinare alla tifoseria più calda. Abbiamo costruito una squadra attorno a Cristiano Ronaldo, un fenomeno".

"Io mi sono occupato di tutto quello che non è sport" ha esordito, ridendo, Rudy Zerbi. "L'evento nasce per aggregare le persone attraverso la musica e l'attività fisica".

Il progetto, l'organizzazione e la realizzazione è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio della Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Turismo e della Segreteria di Stato Istruzione, Cultura e Sport della Repubblica di San Marino e la collaborazione dell'Ufficio del Turismo.

Tutti gli spettacoli come le attività sportive ad eccezione delle Master Ride di Group Cycling®, saranno gratuiti.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

MEETING REGIONALE SU PISTA - 25° TROFEO TITANO

Campionato Sammarinese individuale e di società

Stadio Olimpico - Serravalle

• Ore 17.00 Apertura di "PLAY DEEJAY SAN MARINO 2018" all'interno del XXV "TROFEO TITANO e CAMPIONATO SAMMARINESE Ind. e di SOCIETÀ" di Atletica.

• Ore 20.30 presentazione "PLAY DEEJAY", spettacolo musicale che lancerà ufficialmente il progetto "PLAY DEEJAY SAN MARINO 2018" special guest Rudy Zerbi Radio Deejay e Biondo, rivelazione dell'ultima edizione del programma Amici di Maria De Filippi, giovane rapper che mescola il pop alle sonorità R&B, raggiunge subito i primi posti delle classifiche e ottime visualizzazioni su YouTube, i sui singoli "Dejavu" (oltre 9 milioni di visualizzazioni e più di 2 milioni di stream su Spotify), singolo con il quale Biondo si è fatto conoscere dal grande pubblico, "La mia ex chiama" (più di 1.3 milioni di visualizzazioni), "Quattro Mura" (2.3 milioni di stream) e "Beverly", hanno conquistato fin da subito giovani fan. Con il suo brano "Roof Garden" prodotta dal duo di DJ/produttori italiani di fama internazionale Merk & Kremont (Rovazzi, Il Pagante, Benji & Fede) è presenza immancabile nell'estate 2018 nei più importanti eventi e programmi musicali televisivi, confermando un bagno di folla durante le sue esibizioni.

VENERDÌ 31 AGOSTO – SABATO 1 – DOMENICA 2 SETTEMBRE

SPORT VILLAGE MUSICA & WELLNESS

Parcheggio n.6 – Piazzale Cava Antica

Campo Bruno Reffi

Functional Area

Per l'occasione lo spazio compreso tra il Campo Bruno Reffi e l'Ex Pattinaggio si trasformerà in una grande area sportiva dove sarà possibile per tre giorni allenarsi e provare gratuitamente le attività più cool del panorama del Wellness & Fitness. In esclusiva per l'evento, il "CITY HEAT PROGRAM®", programma di allenamento nato per simulare la camminata in montagna attraverso l'utilizzo di un tappeto meccanico dotato di volano magnetico per riprodurre la resistenza dove, per l'occasione, sarà sostituito dalla morfologia del Territorio di San Marino che si presterà ad accogliere per le vie della città, lo svolgersi dell'attività. Faranno da contraltare una serie di special Class uniche nel loro genere che potranno essere seguite sempre all'interno del Villaggio Sportivo come le Master Class di Pilates, Hata Yoga e Vynyasa Yoga, oppure il fitmoving® il nuovo format di allenamento che unisce funzionale e danza, divertente e performante. Inoltre sarà possibile partecipare alle Master Class di Fluiball e Chain di Reaxing, novità presentate durante l'ultimo Rimini Wellness o ancora, Master Class di attività Funzionali organizzate grazie ai prodotti di Xenios, in programma all'interno della tensostruttura allestita per l'occasione. Attività per tutti i gusti e per tutti i livelli di preparazione, ma soprattutto tutte ad accesso gratuito.

VENERDÌ 31 AGOSTO SPECIAL EVENT

LA NOTTE DELLE STELLE

Parcheggio n.6 – Piazzale Cava Antica RSM

150 Group Cycle® si alterneranno in 3 Ride dai contenuti unici e irripetibili ai piedi della rocca. Tre Master Trainer della Federazione ICYFF® condurranno gli iscritti in un mondo parallelo fatto di Musica, Sport e Spettacolo, attraverso un caleidoscopio di emozioni e colori. Special Guest Davide Cassani.

• Ore 19.00: Prima MASTER RIDE GROUP CYCLING®

• Ore 20.10: Seconda MASTER RIDE GROUP CYCLING®

• Ore 21.20: Terza MASTER RIDE GROUP CYCLING®

SABATO 1 SETTEMBRE

1° PLAY BIKE EVENT

Pedalata Cicloturistica 75 km non competitiva

Special Guest Davide Cassani

Start 9.00 Parcheggio n.6 – Piazzale Cava Antica RSM

Un percorso suggestivo in grado di toccare gli scorci più affascinanti del nostro territorio e di quello limitrofo. Una pedalata in totale sicurezza accompagnata da una scorta tecnica al seguito adatta a tutti i livelli di preparazione che vedrà la straordinaria presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italia di Ciclismo: Davide Cassani che attraverso la sua straordinaria esperienza saprà elargire consigli a piccoli trucchi a tutti i convenuti.

MUSIC EVENT SABATO 1 SETTEMBRE

RUDY ZERBI - J-AX - FABIO ROVAZZI - BABY K

INGRESSO GRATUITO

Start 20.30 Parcheggio n.6 – Piazzale Cava Antica RSM

Una notte a tutta musica, condotta da Rudy Zerbi, tre, tra i più importanti protagonisti del panorama musicale del momento, si esibiranno sul palco all'interno di uno scenario che non ha bisogno di presentazioni.

Ecco gli Special GUEST: J-AX che entra nel suo 25° anno di attività da totale protagonista con uno spettacolo che lo vedrà LIVE sul palco con i suoi più importanti successi, quelli che lo hanno reso famoso a livello internazionale.

Reduce dal grande risultato di San Siro con oltre 75mila persone, non mancherà di riempire la serata con i tormentoni di questa estate 2018, come "Italiana" e "Come le Onde", confermando la sua leadership nel panorama dei rapper italiani.

FABIO ROVAZZI, c'è chi lo ha giudicato semplicemente «geniale» e chi lo ha definito un vero e proprio «capolavoro», con il «tormentone» dell'estate 2018: a prescindere dal fatto che Fabio Rovazzi piaccia o meno, stavolta a "parlare" sono i numeri. Cifre importanti che fanno volare in alto lo youtuber milanese.

Dopo il successo di "Andiamo a comandare", "Tutto molto interessante" e "Volare", ha conquistato tutti con "Faccio quello che voglio": il video del suo ultimo singolo, da lui ideato, scritto e diretto, ha fatto il "botto", ottenendo in soli 4 giorni quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube (al momento siamo sui 10milioni) e tantissimi giudizi positivi.

BABY – K, la nota più dolce e femminile della serata arriva da regina incontrastata dell'estate 2018. Dopo "Roma-Bangkok" e "Voglio Ballare Con Te", con l'ultimo singolo, ha già messo a segno un altro record importante. Il suo nuovo singolo "Da zero a cento" sta andando fortissimo, soprattutto con il video, che ha saputo raccogliere 10 milioni di visualizzazioni in una sola settimana garantendogli un altro record: essere l'artista femminile che, nelle prime 24 ore, ha registrato il maggior numero di clic sul web.

DOMENICA 2 SETTEMBRE

1°PLAY RUN EVENT

Corsa Competitiva e non competitiva 8 km

Start 9.30

+ camminata ludica 5 km

Start 9:00

Parcheggio n.6 – Piazzale Cava Antica RSM

La corsa, l'attività fisica da sempre praticata dall'uomo, l'attività sulla quale si basa la stragrande maggioranza delle attività sportive, non poteva mancare negli Special Event di questa 4 giorni di Sport e Spettacolo.

Sarà infatti organizzato uno straordinario momento di aggregazione dedicato sia ai partecipanti più agonistici con una apposita gara cronometrata, e quindi competitiva, che attraverso una più semplice ma sempre suggestiva camminata saprà regalare l'emozione di poter attraversare alcuni degli scenari più suggestivi della Città di San Marino. L'esperienza e l'emozione di poter correre con un pettorale raffigurante il proprio nome non sarà solo un privilegio ad appannaggio delle grandi manifestazioni, ma sarà una esperienza che potrà essere vissuta anche nella 1° PLAY RUN e lo sarà anche per tutte le persone che vorranno partecipare in forma non competitiva registrandosi sul sito dell'evento. Tutti coloro che vorranno cimentarsi per la prima volta nella corsa, lo potranno fare partecipando alla camminata ludico-sportiva che si svolgerà sulla distanza dei 5 km.

Il programma completo e dettagliato su www.deejay.it e www.visitsanmarino.com