World Environment Day 2018: la Segreteria di Stato alla Sanità

SAN MARINO - I fattori ambientali influenzano fortemente la Salute dei cittadini, basti pensare che ogni anno muoiono più di 1 milione di individui nella sola Europa per le cattive condizioni ambientali in cui vivono. Affrontare le sfide attuali ed emergenti richiede forti azioni comuni. San Marino non può esonerarsi dalla necessità di tutelare l'ambiente per garantire la salute dei suoi Cittadini. "Better Health. Better Environment. Sustainabile Choices", "Un ambiente migliore, una salute migliore, scelte sostenibili", recita uno degli slogan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Innumerevoli sono gli studi e le evidenze che dimostrano la stretta correlazione tra salute e ambiente: la qualità dell'aria, la sicurezza delle sostanze chimiche, il cambiamento climatico, la mobilità e l'urbanizzazione, il rumore e la sicurezza dell'acqua, sono tutti fattori che impattano sul benessere dei cittadini di tutto il Pianeta aumentando l'incidenza di malattia respiratorie, cardio vascolari, tumori, malattie muscolo scheletriche e dell'appartato digerente, per non dimenticare depressione e disturbi psichiatrici. La rilevanza della prevenzione sanitaria e dell'educazione a corretti stili di vita è indiscutibile e su questo punto l'ambiente può giocare un ruolo di fondamentale importanza. Trasformare le abitudini quotidiane in potenti sistemi di prevenzione e tutela della nostra stessa salute è una attività complessa che passa anche dalla capacità di un contesto ambientale di permettere una fruizione del territorio che privilegi la filosofia del wellness. L'OMS parla di Healthy Cities, città costruite o trasformate basandosi su politiche efficaci di prevenzione e tutela della salute, che spingono all'attività fisica, alla socializzazione e al contatto con la natura. È necessario che anche il nostro Paese lavori in sinergia con il resto del Mondo per garantire strategie ben coordinate, coerenti e multisettoriali che privilegino politiche preventive sistemiche ed eque per migliorare le condizioni di salute ambientale e per affrontare il carico persistente di malattie attribuibili a determinanti ambientali. Investire in prevenzione significa rendere sostenibile il nostro sistema di welfare e donare salute all'incremento dell'aspettativa di vita in un ambiente sano. La Segreteria di Stato per la Sanità desidera lanciare un messaggio forte sulla necessità di lavorare insieme, istituzioni e cittadini, nella consapevolezza di dover garantire la tutela dell'ambiente e della salute alle generazioni future.