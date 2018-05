E’ partito il conto alla rovescia per l’arrivo della 1000 Miglia sul Titano

SAN MARINO - Si avvicina l'appuntamento di giovedì 17 maggio con il passaggio a San Marino della corsa simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. C'è molta attesa per l'arrivo delle vetture d'epoca, simbolo di tradizione, sportività ed eleganza, che percorreranno le suggestive contrade del centro storico medioevale, location ideale per scattare foto memorabili.

Giovedì mattina, dopo la partenza della seconda tappa da Cervia-Milano Marittima, le automobili sportive di Ferrari Tribute to 1000 Miglia e Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge entreranno nel territorio di San Marino intorno alle ore 8.00 provenendo da Montegrimano, mentre gli equipaggi della rievocazione seguiranno verso le 10.00.

Sia per le vetture moderne che per quelle storiche le Prove Cronometrate si disputeranno tra Via Oddone Scarito (Borgo Maggiore) e Via Piana (Città di San Marino). Mentre per la prima categoria il percorso proseguirà per Piazzale Ex Stazione e Murata, l'elegante e colorata carovana della rievocazione varcherà le mura della città per giungere all'appuntamento più atteso, il passaggio in Piazza della Libertà, luogo scelto per il Controllo Timbro, dove il pubblico potrà ammirare, oltre ai gioielli su quattro ruote, le numerose celebrità a bordo, fra cui i cantanti Piero Pelù e Alvaro Soler, l'attore Adrien Brody e l'ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella.

Sul Pianello saranno presenti, fra gli ospiti di Vetrano Production, anche Tiff Needell, pilota e presentatore televisivo inglese, il cui volto è legato a show automobilistici cult come Top Gear e Fifth Gear, insieme a Stephen Slater, inviato sportivo e presentatore Formula 1 per ESPN Star Sports, oltre che commentatore di corse automobilistiche per Sky Sports, Channel 4 e BBC.

La Freccia Rossa sfilerà poi lungo le contrade per giungere al Centro Congressi Kursaal dove avverrà il Controllo Orario.

Di seguito il percorso in territorio sammarinese nel dettaglio:

1000 Miglia: via Serra, via del Passetto, via del Serrone, strada Sottomonte, via Oddone Scarito (Prove Cronometrate Inizio), via Piana (Prove Cronometrate Fine), via G. Battista Beluzzi, piazzale Lo Stradone, via Paolo III, Contrada di Portanuova, piazza Sant'Agata, Contrada San Francesco, Contrada delle Mura, piazzale Genga, Contrada Omerelli, piazza del Titano, via Eugippo, Contrada del Pianello, piazza della Libertà (Controllo Timbro), piazza Giuseppe Garibaldi, via Donna Felicissima, viale Antonio Onofri, via JF Kennedy (Controllo Orario), viale Pietro Franciosi, piazzale Stazione, via del Voltone, via Gamella, strada Campo dei Giudei, strada Prima Gualdaria, Costa del Santo, strada Moricce, via Rivo Fontanelle.

Ferrari Tribute to 1000 Miglia + Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge: via Serra, via del Passetto, via del Serrone, strada Sottomonte, via Oddone Scarito (Prove Cronometrate Inizio), via Piana (Prove Cronometrate Fine), via G. Battista Beluzzi, piazzale Lo Stradone, viale Federico d'Urbino, viale Pietro Franciosi, piazzale Stazione, via del Voltone, via Gamella, strada Campo dei Giudei, strada Prima Gualdaria, Costa del Santo, strada Moricce, via Rivo Fontanelle.