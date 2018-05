Banca Sammarinese di Investimento: approvato il Bilancio 2017

L'Assemblea dei Soci di Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. ha approvato l'8 maggio u.s. il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017 che si è chiuso con un utile netto pari ad € 4.571.621. Pur in un periodo negativo di recessione per il settore bancario sammarinese, probabilmente senza precedenti e che oramai si protrae da diversi anni, BSI chiude un altro esercizio con risultati di eccellenza, i quali confermano la bontà delle scelte strategiche operate, tese a rafforzare l'azione di sviluppo sul territorio, concentrando l'attività su privati ed imprese locali. Nell'anno appena passato, Banca Sammarinese di Investimento ha aperto due nuove filiali (Gualdicciolo e Fiorentino) ed ha ultimato l'installazione di propri Pos presso gli esercenti convenzionati; ad oggi, dunque, BSI è l'unico istituto sammarinese a collocare servizi di issuing e acquiring interamente di propria emissione. La raccolta ha registrato un incremento di quasi l'11%, assestandosi ad oltre € 631/Mil mentre gli impieghi evidenziano un aumento di quasi il 4% rispetto al 2016. Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti si attesta al 3,7%, percentuale contenutissima se rapportata agli indici internazionali e ancor più ai valori espressi dall'intero sistema sammarinese. I dati confermano l'atteggiamento estremamente prudenziale adottato dalla Banca ed il rigore della stessa nelle procedure di concessione del credito. Il coefficiente di solvibilità (total capital ratio) si attesta al 18,50%, valore di gran lunga superiore al minimo richiesto dell'11%. BSI desidera, pertanto, ringraziare la propria Clientela che, dando fiducia alla Banca, ha permesso il realizzarsi di tali eccellenti risultati.