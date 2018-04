Salone del Mobile, per Colombini Group un premio e con un riconoscimento

Per il Gruppo Colombini, si conclude con un premio e con un riconoscimento più che positivo la 57esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Colombini Casa, Febal Casa e Rossana: tre brand, tre identità distinte e di successo che realizzano e trasmettono la passione per l'arredo e per il design. Colombini Casa torna da protagonista e si presenta in una veste innovativa: dal concept, al design ai materiali. Riscuote immediato successo l'acclamato progetto ATOM, dedicato ai micro appartamenti dove modularità e accessibilità sono i punti di forza e si traducono in soluzioni diverse per stile, finiture e budget. Febal Casa ha primeggiato con tutta la sua eccellenza in uno spazio espositivo di grande carattere, un vero e proprio total home taylor made, grazie alle nuove e complete proposte di arredo: dalla convivialità operativa della cucina C32, al comfort della collezione Giorno e Notte, all'orto su misura di Kitchen Garden Revolution: progetto innovativo e green. Febal Casa all'avanguardia, al fine di competere con un futuro sempre più attento alla qualità sostenibile del vivere, all'innovazione e alla creatività. Rossana celebra il suo 50esimo anniversario con un'evoluzione della sua iconica collezione: 50 anni di amore e passione per le cucine di lusso oltre lo standard. Rossana mostra la sua evoluzione in termini materici ed estetici ; uno stand dai toni scuri, che ospita le opere di uno degli artisti più noti della scena contemporanea internazionale, Bill Wadman. Il prodotto Rossana viene interpretato matericamente e schiarito attraverso l'utilizzo di pietre come "ARIA" o legni come il frassino. "Siamo molto orgogliosi del successo della manifestazione e del riconoscimento ricevuto, un premio per 40 anni di partecipazione, un premio di fedeltà alla fiera internazionale d'arredo più importante, sempre più ricca di stimoli e di cultura. Un momento esclusivo, in cui impresa e design fanno da trend per il domani. Abbiniamo trasversalmente le materie e le proposte per una casa sempre più esclusiva, completa e armoniosa. Investiamo in ricerca e innovazione per un'offerta sempre più all'avanguardia", sottolinea Emanuel Colombini, amministratore delegato del gruppo Colombini.