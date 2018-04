A Simona Michelotti il “Premio Rotary alla Professionalità” 2018

Il Rotary Club San Marino ha istituito sin dal 1992 il "Premio Rotary alla Professionalità", guidato dal principio fondante del Rotary International, che è quello di incoraggiare e sviluppare l'ideale del "servire" inteso come motore e propulsore di ogni attività; principio sintetizzato dal motto: "Service above self" (Servire al di sopra di ogni interesse personale). Il premio consiste in una targa d'argento da assegnare a cittadini sammarinesi o residenti che si siano distinti nell'ambito della loro professione, onorando in Paese con la loro attività e dando lustro e prestigio alle Istituzioni e all'immagine della Repubblica di San Marino, sia a livello locale che internazionale.

Nel corso di una conviviale rotariana, tenuta presso il ristorante Righi, nella serata dello scorso 23 aprile si è svolta la cerimonia di conferimento del "Premio Rotary alla Professionalità 2018", assegnato quest'anno per riconoscere e testimoniare l'eccellenza nell'ambito della sua attività di Simona Michelotti, ben nota imprenditrice sammarinese al vertice di SIT GROUP.

Per entrare nello spirito "aziendale", che è anche in definitiva lo spirito della Michelotti donna e imprenditrice, la conviviale si è aperta con la proiezione di un video esaltante, in cui tutti i dipendenti delle tre 'anime' di SIT – quelli del quartier generale e dello stabilimento di San Marino e quelli degli stabilimenti di Pesaro e Padova – ballavano ritmicamente uniti per far percepire quanto siano importanti le persone e quanto sia fondamentale operare all'unisono; davvero un bell'inizio di serata.

La riunione, in assenza della presidente Maria Selva a causa purtroppo di malattia, è stata condotta dal vice presidente e presidente incoming Marco Tognacci, che ha rivolto i più cordiali auguri di pronta guarigione all'avv. Selva. Tognacci, dopo aver ringraziato per la loro presenza i numerosi ospiti, ha voluto sottolineare come l'attribuzione di questo riconoscimento rappresenti uno dei momenti più significativi dell'annuale attività rotariana. Attraverso questo premio difatti il Rotary vuole sottolineare le eccellenze di San Marino riconoscendone i meriti e i traguardi raggiunti.

Terminata la cena, la presentazione di Simona Michelotti è stata affidata all'ing. Franco Capicchioni, presidente della Commissione Azione Interna del Rotary di San Marino, che prendeva a tal fine la parola, non prima però di essersi soffermato sui rapporti personali. "Io e Simona ci conosciamo da tantissimi anni – racconta Capicchioni – e ci lega una profonda amicizia e una grande stima professionale; siamo stati entrambi vicepresidenti dell'Associazione Nazionale Industria San Marino nel triennio presieduto da Enzo Donald Mularoni, tra il 1997 e il 2000".

"Il tuo percorso professionale, Simona, è per tutti un esempio di grande eccellenza umana. Le finanze e le tecnologie si possono sempre acquisire: le persone invece le scegli tu, con il tuo stile, con il tuo elevato profilo etico, collocando ogni collaboratore nel preciso ruolo aziendale, esaltandone

pregi e capacità, perché alla fine tutti agiscano di concerto, come nel filmato iniziale. E proprio tu Simona hai saputo gestire al meglio i rapporti con le persone – dipendenti, clienti e fornitori - il vero patrimonio di un'azienda".

Capicchioni ha poi ripercorso la "strada" fatta dall'imprenditrice, iniziata esattamente nel 1968, 50 anni fa, per un cammino imprenditoriale che poi si sarebbe dimostrato di grande successo. Dalla piccola "Rotostampa di Simona Michelotti" del 1968, al 1971, anno in cui diventa Direttore Generale di "S.I.T. - Stampa Imballaggi Trasparenti", incarico che tiene sino al 1986, quando assume il ruolo di Amministratore Unico, che lascia nel marzo 2017. Dal 2012 ad oggi è Presidente di SIT GROUP, leader italiano ed europeo nella produzione di imballaggi flessibili con headquarter a Ca' Chiavello di Faetano con 32 dipendenti, dove anche è operativa la società sammarinese, S.I.T. S.p.A., articolata in due stabilimenti, uno per la stampa a rotocalco, che occupa 237 persone, l'altro per produrre impianti di stampa, con 30 persone. In Italia la produzione è affidata a Sititalia S.p.A., anch'essa con due stabilimenti autonomi, di cui uno a Pesaro, in cui 198 persone si dedicano alla stampa rotocalco, e l'altro a Stanghella, in provincia di Padova, specializzato in stampa flessografica e che occupa 93 persone. Il fatturato consolidato del Gruppo per il 2017 è attorno ai 130 milioni di euro.

Simona Michelotti ha ricoperto incarichi di grande responsabilità fino alla presidenza, dal 2003 al 2009, dell'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese, alla presidenza dal 2008 al 2012, della Camera di Commercio ed alla presidente della Fiera Converflex in due mandati; attualmente è componente del Comitato Esecutivo di GIFLEX, l'associazione italiana che raggruppa i produttori nazionali di imballaggi flessibili stampati sia in rotocalco che in flessografia, integrata in Confindustria, e aderisce alla FPE Flexible Packaging Europe di EAFA.

L'ing. Capicchioni sottolineava infine come dal 2012 abbia risollevato le sorti de "La Serenissima" S.p.A., l'azienda dolciaria di famiglia, fondata nel 1942, produttrice delle tradizionali "Torte di San Marino", riconducendone la qualità ai più alti livelli.

Simona Michelotti prendeva allora la parola e non si limitava ai ringraziamenti, ma in un affabile colloquio con i presenti, con semplicità e franchezza, ha ricordato la sua vita di madre e imprenditrice impegnata sui due fronti nel gestire tutto come si gestisce una famiglia. Ha ricordato il suo impegno nelle associazioni di categoria, le grandi preoccupazioni e responsabilità al momento della trattazione dei contratti di lavoro e al temine ha ringraziato i collaboratori, le "risorse umane" che danno vita all'azienda, lasciando infine la parola, come fosse un ideale passaggio di consegne, alla figlia Neni Rossini che la affianca nel dirigere un gruppo in continua crescita e ai vertici assoluti nel panorama imprenditoriale sammarinese e italiano.

Prendeva allora la parola il vicepresidente Tognacci, per annunciare le motivazioni del premio, riportate sulla targa d'argento: "Il Rotary Club San Marino, con il proposito di riconoscere l'eccellenza nell'ambito delle attività, conferisce a Simona Michelotti il Premio Rotary alla Professionalità 2018, a testimonianza del suo operoso lavoro imprenditoriale iniziato dal nulla nel 1968 e che ora la vede alla guida di SIT GROUP, che unisce aziende in continua crescita ,ai vertici assoluti nella stampa di altissima qualità di imballaggi plastici flessibili. Imprenditrice dotata di grandi capacità organizzative e gestionali, unite a viva intuizione, forte passione e grande dedizione, ma sempre guidata dai suoi elevati principi etici nei rapporti di lavoro, rende grande onore alla nostra Repubblica e dimostra di applicare in ambito personale, professionale e sociale gli ideali del Rotary. Con profonda stima e gratitudine".

Queste le motivazioni del riconoscimento conferito alla imprenditrice sammarinese Simona Michelotti, che entra così nell'Albo d'Oro del Premio alla Professionalità voluto dal Rotary per riconoscere e segnalare figure che rappresentino eccellenze professionali, imprenditoriali e artistiche della Repubblica. Infine la consegna della targa, seguita da un lunghissimo e caloroso applauso da parte di tutti i presenti.

È intervenuto poi William Vagnini, segretario generale di ANIS, che ha portato i saluti e le felicitazioni del presidente Stefano Ceccato, congratulandosi per il meritato riconoscimento e sottolineando l'impegno passato e presente nel Direttivo dell'Associazione. A sorpresa poi Michele Guala, Presidente GIFLEX, tramite un videomessaggio si è virtualmente unito ai presenti, ricordando la carismatica figura della premiata, i suoi successi imprenditoriali, le sue doti umane ben conosciute dai colleghi.

La serata si è conclusa con un animato dibattito con i presenti; tra i passaggi più toccanti dell'imprenditrice, è emersa la complementarietà con la figlia Neni.