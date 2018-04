Consorzio Terra di San Marino e Slow Food lanciano il Master of Food “Formaggio”

di Alessandro Carli Raccontare il territorio attraverso le sue tipicità agroalimentari, e allo stesso tempo dare alle persone gli strumenti per saper riconoscere la qualità. Lungo queste due linee si sviluppa il Master of Food "Formaggio", un corso di formazione promosso dalla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese con il Consorzio Terra di San Marino e che sarà curata dalla Condotta Slow Food di Rimini e San Marino. "L'idea è nata per promuovere i prodotti caseari del territorio" ha spiegato il collaboratore del CTSM Cristian Lancioli prima di lasciare la parola a Giuseppe Guidi (Centrale del Latte). "Abbiamo una produzione che spazia dai formaggi più freschi come il Bucciatello sino al Fossa, più stagionato. Tre anni fa la Centrale è passata da una gestione statale a una privata. Oggi è difficile fare reddito ma ci stiamo impegnando per allargare la gamma di prodotti". Tra i progetti in cantiere, i prodotti caseari di latte crudo, un'idea che ha accolto i favori della Condotta Slow Food di Rimini e San Marino. Il Master è in programma il 29 e 30 maggio e il 5 e 6 giugno all'interno della sede del CTSM (Casa di Fabbrica) con inizio alle 20.45. "Durante gli incontri – ha spiegato Carlo Cleri di Condotta Slow Food – si parlerà di genuinità, di controllo, di come riconoscere i formaggi, stimolando il palato all'arte culinaria. Ci interessa ovviamente il prodotto buono ma anche l'impatto ambientale e la giusta remunerazione che spetta ai produttori". Tra gli argomenti che rientreranno nelle quattro serate (che prevedono anche gli assaggi), le principali razze da latte, i fattori che influenzano la produzione del latte, le fasi e le tecniche produttive, il processo di caseificazione, le tecniche di degustazione, gli aspetti nutrizionali e altro ancora. Info e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure 340.3900398 (Raffaella Vanni).