Colorificio Sammarinese, Benedetta Masi è il nuovo Amministratore Delegato

SAN MARINO - A seguito di una significativa modifica dell'assetto societario, l'Assemblea del Colorificio Sammarinese S.p.A. nella riunione del 20 aprile 2018 ha sancito un importante cambio al vertice dell'Azienda. L'Amministratore Delegato Giulio Caramaschi e il Direttore delle Risorse Umane Carlo Caramaschi, ai quali l'Assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento per l'opera svolta in tanti anni di attività, lasceranno l'Azienda il prossimo 30 aprile e l'Assemblea ha nominato Benedetta Masi nuovo Amministratore Delegato. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è inoltre composto da Tito Masi, confermato Presidente, Remo Raimondi e Francesco Ugolini. L'Assemblea ha infine espresso la volontà, pur in un momento di difficoltà per i mercati di riferimento e per l'intera economia della Repubblica e il Paese nel suo complesso, di dare nuovo impulso, anche attraverso gli investimenti necessari, alla presenza e all'attività di un'azienda storica, nata nel 1944, che negli anni ha garantito occupazione e sviluppo.