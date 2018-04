San Marino, al via le indagini sugli stili di vita e sul fumo negli adolescenti

SAN MARINO - Prenderanno avvio nella settimana dal 23 al 27 aprile due distinte indagini di sorveglianza sanitaria sugli stili di vita degli adolescenti di San Marino promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per monitorare lo stato di salute della popolazione e programmare interventi di miglioramento. Si tratta dell'indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) che riguarda gli stili di vita negli adolescenti di 11, 13 e 15 anni. In particolare verranno indagati i comportamenti alimentari, l'attività fisica, l'eventuale abitudine al fumo di tabacco e l'utilizzo di alcool. Verrà anche valutato il benessere dei ragazzi nei loro contesti di vita quali la scuola, la famiglia e gli amici. La seconda indagine, denominata GYTS (Global Youth Tobacco Survey – Indagine globale sul fumo nei giovani) è invece specifica sul fumo, coinvolge la popolazione giovanile tra i 13 e i 15 anni e analizza aspetti relativi al fumo attivo e passivo, alle modalità con le quali i ragazzi si procurano le sigarette, alla conoscenza di messaggi a favore o contro il fumo, agli atteggiamenti nei confronti dei fumatori ed anche sul desiderio di smettere di fumare. Le due indagini verranno svolte in contemporanea sui giovani sammarinesi e residenti che frequentano le Scuole Medie, le Scuole Superiori e il Centro di Formazione Professionale della Repubblica, attraverso la compilazione di due specifici questionari predisposti da esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l'anonimato degli studenti e nella lettera inviata a casa ai genitori è stato inserito anche il cedolino dove eventualmente esprimere la volontà di esonerare il proprio figlio/a dalla compilazione del questionario. L'elaborazione dei risultati sarà infine svolta in centri internazionali, a garanzia dell'uniformità delle rilevazioni per la comparabilità tra tutti i paesi OMS. Si tratta di studi che vengono svolti ogni 4 anni e per San Marino è la terza volta che tali indagini vengono svolte (2010 – 2014). In totale saranno coinvolti 812 studenti per HBSC e 673 per GYTS. La Repubblica di San Marino pone da sempre grande attenzione ai temi della salute e dei corretti stili di vita in particolare nei giovani. Le indagini rientrano nell'ambito dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile e sono prezioso materiale di studio anche per il Tavolo educazione alla Salute nelle Scuole dove Scuola e Sanità collaborano interdisciplinarmente tra loro. Le indagini HBSC e GYTS trovano il sostegno della Segreteria di Stato alla Sanità e della Segreteria di Stato all'Istruzione, dell'Authority Sanitaria, del Dipartimento istruzione e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.