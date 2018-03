San Marino, ABS: “Serve un clima di fiducia per costruire il futuro”

L'Associazione Bancaria Sammarinese (ABS) svolge un ruolo sempre più di impulso nell'attuazione dell'agenda di riforme su cui sono al lavoro tutte le Istituzioni finanziarie della Repubblica. E' ormai quotidiano e serrato il confronto con Banca Centrale e Autorità di Governo all'interno di un Tavolo di lavoro, costituito di recente tra i 3 principali interlocutori, per affrontare i nodi già noti del sistema finanziario sammarinese, confrontandosi su approcci strategici, possibili soluzioni, interlocutori internazionali con cui portare avanti i necessari percorsi di collaborazione. Tra le priorità individuate, l'ABS si sta facendo promotrice di un percorso riforma per facilitare la gestione ed il recupero dei crediti non performing. Un punto chiave del programma di lavoro dell'ABS è addivenire quanto prima ad un Memorandum d'Intesa con Banca d'Italia, accordo fondamentale per facilitare l'operatività delle istituzioni sammarinesi in Italia e finalizzare il Trattato di Associazione con la UE, inclusa la piena omologazione agli standard di vigilanza europei. Nella consapevolezza che ogni strategia debba mirare in primo luogo ad allargare il mercato di riferimento delle sue Associate, l'Associazione Bancaria Sammarinese sta mettendo in atto le procedure più efficaci per poter ampliare l'operatività on line delle banche, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e servizi capaci di accrescere la competitività dell'intero sistema. La nuova governance compartecipativa dell'Associazione Bancaria Sammarinese è inoltre all'opera per richiedere e contribuire per quanto di competenza una regolamentazione che faciliti lo sviluppo di nuove iniziative in ambito fintech, dove stanno emergendo nuovi servizi che fanno leva sulle tecnologie emergenti che reinventano l'esperienza dei clienti. L'Associazione Bancaria Sammarinese intende perciò essere protagonista del percorso di riforma del sistema bancario, che è fondamentale per la prosperità dell'economia del Paese, ponendosi come facilitatore tecnico-istituzionale degli obiettivi da perseguire e auspicando quel necessario clima di responsabilità e di fiducia alla base di ogni possibile successo.