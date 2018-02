Aziende e laureati si incontrano in un evento ANIS, UNIRSM Segreteria di Stato Istruzione

SAN MARINO - Un incontro fra le imprese del Titano e i laureati dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, la descrizione dei principali progetti di ricerca dell'Ateneo, un approfondimento sui finanziamenti all'innovazione. Sono alcune delle fasi che mercoledì 14 febbraio caratterizzeranno l'evento "Università e impresa - una sfida sinergica", in programma nella sede dell'Associazione Nazionale Industria San Marino (Anis) dalle ore 9:30 grazie all'organizzazione dell'Ateneo sammarinese, dell'associazione degli industriali e della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, con il patrocinio della Segreteria di Stato all'Industria. Si alterneranno quindi approfondimenti sull'attività accademica di ricerca nei campi del Design, dell'Ingegneria Civile e dell'Ingegneria Gestionale, con focus su temi come le smart cities, le analisi sismografiche e il management sanitario. Spazio anche all'Industry 4.0 e alle sue applicazioni, con una serie di relatori che coinvolgerà i docenti Riccardo Varini, Michele Zannoni, Marcello Tarantino, Andrea Grilli e Alberto Ivo Dormio. Per l'Ateneo, insieme a loro, ci saranno Giuseppe Padula e Karen Venturini, che si affiancheranno all'amministratore delegato di Robopac Enrico Aureli e al responsabile del servizio di ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile della regione Emilia - Romagna, Silvano Bertini. Previsto inoltre un intervento di Neni Rossini, vice presidente Anis. A seguire, una sessione di incontri fra i rappresentanti delle imprese e i laureati dell'Università. Le imprese interessate a partecipare, provenienti sia dal territorio sammarinese che da quello italiano, possono inviare una email di registrazione gratuita agli indirizzi Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . L'evento si svolgerà nella sede di piazzetta Bramante Lazzari 2, San Marino Città.