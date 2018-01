International Police Association, nuovo comitato esecutivo della sezione di San Marino

SAN MARINO - L'International Police Association (IPA) è un Associazione internazionale, no profit, non governativa (NGO) indipendente ed apolitica di agenti di polizia. Fa parte con Status (Speciale) Consultivo del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, e con Status Consultivo dell'Organizzazione degli Stati Americani (O.A.S.). Essa orienta le proprie attività basandosi fondamentalmente sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, promuovendone e rispettandone valori e principi, al fine di contribuire, per quanto possibile, alla convivenza civile dei popoli ed alla salvaguardia della Pace nel Mondo. I membri possono essere agenti in servizio attivo o pensionati delle diverse Forze di Polizia. La Sezione di San Marino, che ad oggi conta circa 200 soci, è stata fondata nel maggio 1973 da cittadini sammarinesi appartenenti ai Corpi di Polizia (Polizia Civile – Gendarmeria – Guardia di Rocca e successivamente Guardie Ecologiche) e, nel settembre del medesimo anno, è stata riconosciuta a livello internazionale durante il Congresso IPA Mondiale tenutosi a Montreau, in Svizzera. Nel corso dell'ultima Assemblea Generale dei Soci, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Esecutivo Nazionale, giunto a scadenza mandato. Il neo eletto gruppo dirigente, procedendo con l'assegnazione delle cariche nel suo seno, ha dato formalmente l'avvio all'attività per il prossimo triennio: ne fanno parte Renè Rosti (Presidente), Gian Luca Forcellini (Vice Presidente), Nathalie Galbucci (Segretario Generale), Valter Bartolini (Tesoriere), Stefano Bernacchia (Responsabile Commissione Culturale), Michael Berardi (Responsabile Commissione Professionale), Matteo Forcellini (Responsabile Commissione Interna, Hobby e Sport), Evaristo Rossi (Responsabile Commissione Sociale), Giuseppe Vaglio e Filippo Bartolomeo (Sindaci Revisori). Il nuovo C.E.N. insediatosi, vuole innanzitutto ringraziare l'operato e l'impegno dei suoi predecessori ed in particolare del Presidente uscente Mirko Tomassoni, per aver restituito a tutti i soci la sede di Montecerreto, restaurata ed modernizzata, grazie anche al supporto delle Istituzioni. Gli obiettivi e gli impegni dell'Associazione sono legati alla cooperazione ed allo sviluppo dei rapporti di amicizia tra le diverse Sezioni, favorendo lo scambio di esperienze sociali, culturali e professionali. La Sezione sammarinese ottempera a dette finalità sin dalla sua fondazione ed oltre a partecipare agli incontri internazionali facendo conoscere all'estero, storia, tradizioni ed i servizi uniformati del nostro Stato, organizza iniziative sul territorio sammarinese, gestisce la casa IPA di Montecerreto ed accoglie ogni anno diversi colleghi in visita al nostro Paese, provenienti da Sezioni oltre confine. Evento di particolare importanza e vanto, sarà l'ospitare una riunione del Comitato Esecutivo Internazionale nel mese di Maggio 2018 (23-25), al cui evento parteciperà lo stesso Presidente Internazionale dell'Ipa, M. Pierre-Martin Moulin. Nelle prossime settimane saranno rese note le ulteriori attività previste per l'anno 2018.