La nascita del sistema bancario del Monte Titano

Il quarantunesimo quaderno della collana sammarinese di studi storici, curata dal Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinese dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, verrà presentato martedì 30 gennaio alle ore 16:30 nella sede universitaria dell'Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano. Il libro, dal titolo "La nascita del sistema bancario a San Marino - Monti di Pietà, Cassa di Risparmio, Banca mutua popolare e istituti cattolici, 1850 - 1940", è stato curato da Francesco Chiapparino, docente di Storia Economica all'Università Politecnica delle Marche, che introdurrà il testo insieme a Ercoli Sori, direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici, Biagio Bossone, presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese, e Sergio Barducci, caporedattore dell'emittente San Marino RTV. "Il volume - viene riportato nell'introduzione al testo - ripercorre l'emergere e il primo, parziale, consolidamento delle moderne istituzioni creditizie a San Marino tra la seconda metà del XIX secolo e il primo quarantennio del successivo". Verranno quindi offerti approfondimenti su temi come la nascita e l'iniziale evoluzione della Cassa di Risparmio, la Banca mutua popolare, la Banca agricola industriale e la Cassa rurale di Faetano. "Lo sguardo a un passato che può apparire remoto - si legge ancora - permette di cogliere alcune delle radici, delle ragioni profonde e delle costanti che informano ancora oggi posizioni e scelte del sistema bancario e, in certa misura, della società e dei ceti dirigenti sammarinesi nel loro complesso". Alla presentazione è prevista la presenza del Segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli, e del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Marco Podeschi. L'ingresso è libero.