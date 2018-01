Banca di San Marino entra nelle Commissioni dell’Institute of International Finance

SAN MARINO - L'Institute of International Finance (IIF), l'associazione finanziaria globale che rappresenta i 500 principali istituti di credito del mondo cui Banca di San Marino aderisce dallo scorso novembre, ha invitato l'istituto sammarinese, per il tramite del suo Amministratore Delegato Domenico Lombardi, a far parte di due importanti commissioni del prestigioso network mondiale: lo Special Committee on Effective Regulation (Comitato speciale per la Regolamentazione) e l'IIF Committee on Sovereign Risk Management (Comitato per la Gestione del Rischio Sovrano) presieduti rispettivamente da Urs Rohner (Presidente di Credit Suisse), Jean Lemierre (Presidente di BNP Paribas), Bill Rhodes (ex Vice Presidente di Citigroup e Citibank). Si tratta di un'importante tappa del percorso di accreditamento globale di Banca di San Marino presso le istituzioni internazionali portato avanti con determinazione dall'Amministratore Delegato Domenico Lombardi. L'Institute of International Finance ha la precisa missione di supportare l'industria finanziaria internazionale nella gestione prudente dei rischi, sviluppa buone pratiche nel settore e sostiene le politiche normative, finanziarie ed economiche che sono nell'interesse generale dei suoi membri, promuovendo la stabilità finanziaria globale e la crescita economica sostenibile. L'adesione all'Institute of International Finance è perciò garanzia di affidabilità e trasparenza e consente a Banca di San Marino di accedere a benefici quali la partecipazione a iniziative normative e di politiche regolatorie, incontri globali e regionali e opportunità di networking, nonché l'accesso a una gamma di prodotti e approfondimenti analitici da parte degli esperti di IIF. Domenico Lombardi ha così commentato: "Il nuovo e gradito invito dell'IIF e degli autorevoli Presidenti dei due Comitati di alto profilo in seno all'associazione bancaria mondiale dell'IIF onora la nostra Banca e la Repubblica di San Marino. Parteciperemo ai lavori con costruttivo interesse, portando contributi per lo sviluppo del settore finanziario internazionale e del nostro Stato. Il lavoro che stiamo facendo per fare di Banca di San Marino una banca moderna e internazionale ha già portato i primi visibili frutti".