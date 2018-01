Bilancio positivo per l’anno 2017 e per la 15a edizione de Il Natale delle Meraviglie

SAN MARINO – Si chiude positivamente la 15a edizione del Natale delle Meraviglie, che è terminata domenica 7 gennaio. L'evento di punta della stagione invernale ha caratterizzato la suggestiva cornice del centro storico di San Marino, offrendo ai visitatori attrazioni e animazioni per tutta la famiglia. Sono 136.120 i visitatori che nel periodo 1 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018, sono saliti sul Titano in auto o in bus, segnando un aumento di circa l'1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Molto positivo l'incremento degli arrivi nelle strutture ricettive (7.015) con una crescita percentuale a due cifre (+ 14%) rispetto all'anno precedente, che aveva registrato 6.149 arrivi. Si registra una leggera flessione per i turisti che hanno scelto il servizio funivia durante i 23 giorni dell'evento: i passaggi totali hanno raggiunto 41837 nel 2017, 714 in meno rispetto al 2016 (- 1%), registrando comunque un buon risultato se si considerano i 16 giorni di pioggia di questa edizione contro i 3 di quella precedente. L'Ufficio del Turismo ha riconfermato anche per questa edizione dell'evento il servizio di Info Point che ha effettuato la rilevazione di dati qualitativi fornendo feedback positivi e preziose informazioni per migliorare il servizio di accoglienza sammarinese. Tra gli aspetti particolarmente apprezzati si segnala l'attenzione riservata a famiglie con bambini e la distribuzione di kit "pet friendly". Buono il gradimento ottenuto dai percorsi allestiti dal Club Alpino nella Cava dei Balestrieri, dalle passeggiate naturalistiche proposte da SMXplore e dalle visite guidate in pillole organizzate dalle guide turistiche della Repubblica di San Marino. Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del Natale delle Meraviglie e che hanno contribuito al successo dell'evento. La stagione turistica 2017 chiude con un bilancio molto positivo in termini di arrivi e di presenze, riconfermando il trend dei primi sei mesi dell'anno: in totale nel 2017 il movimento turistico della Repubblica di San Marino ha registrato 2.015.356 visitatori, pari allo 0,7% in più rispetto al 2016. Lieve flessione dei flussi escursionistici (1.936.881) pari a -0,2% rispetto al 2016, mentre per quanto riguarda il comparto ricettivo sono stati 78.475 gli arrivi nelle strutture sammarinesi, per cui si evidenzia l'aumento molto elevato del + 31,1%. Tra questi i turisti italiani sono 47.737 e rappresentano il 60,8% degli arrivi. Tra gli stranieri al primo posto ci sono i turisti provenienti dalla Germania (5,9%), seguiti dagli olandesi (3.4%) e dagli statunitensi (2,5%), mentre si rileva l'aumento dei turisti russi che passano dalle 849 unità del 2016 alle 1.415 del 2017, equivalente ad una quota di mercato pari all'1,8%. Le presenze alberghiere ed extra alberghiere raggiungono 139.813 contro le 108.058 del 2016 (+ 29.4%) e i turisti stranieri trascorrono mediamente più notti in Repubblica.