Comitato Esecutivo ISS: pubblicazione di dati sensibili di natura sanitaria

SAN MARINO - Il Comitato Esecutivo ISS a seguito dell'avvenuta pubblicazione in data 11 gennaio 2018, di dati sensibili di natura sanitaria su un media sammarinese, rende noto di aver depositato un esposto denuncia all'Autorità Giudiziaria per accertare se vi siano state violazioni di legge e le eventuali responsabilità. Contemporaneamente ha avviato una indagine interna per verificare anche eventuali responsabilità da parte di operatori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, al fine di adottare adeguati provvedimenti.