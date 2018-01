10 Corsi di Guida sicura per altrettanti giovani sammarinesi

10 i giovani sammarinesi di età compresa tra i 18 e i 25 anni e in possesso di patente B che potranno partecipare alla bellissima iniziativa sulla sicurezza stradale promossa dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS), in collaborazione con la Segreteria di Stato allo Sport che grazie alla fattiva collaborazione con la Scuola GuidarePilotare di Siegfried Stohr si realizzerà il 18 gennaio al Misano World Circuit. Si tratta di 10 posti per partecipare gratuitamente al corso di avviamento alla Guida Sicura che si svolgerà nella giornata del 18 gennaio p.v. presso il Centro di Guida Sicura dell'Autodromo di Misano Adriatico. Gli interessati potranno inviare le candidature fornendo tutti i dati anagrafici e della propria patente di guida, incluso il numero di telefono, alla FAMS entro e non oltre il giorno 10 gennaio alle ore 12. La FAMS comunicherà, subito dopo il termine di chiusura, l'elenco dei candidati selezionati direttamente agli interessati. Ecco i riferimenti: FAMS - Via Giangi, 66 – 47891 Dogana - RSM Tel. 0549 909053 Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Il programma della giornata prevede l'intera mattinata dedicata alla lezione teorica presso la sede della scuola, all'interno dell'autodromo stesso, e al pomeriggio la parte pratica presso il Centro di Guida Sicura. Un'iniziativa importante che vuole contribuire ad avvicinare i ragazzi allo sport automotoristico in un'ottica di sicurezza quotidiana e che sottolinea la costante attenzione e il grande impegno della Federazione Auto Motoristica e della Segreteria di Stato allo Sport verso i giovani. Per ulteriori informazioni: FAMS Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure tel. 0549 909053 e SANDRA STRAZZARI CELL.: + 39 338 9607060