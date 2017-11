Asta di beneficenza: Diabolik nella Repubblica di San Marino

L'Associazione Sammarinese per l'Informatica da sempre si spende per sviluppare l'ICT nella Repubblica di San Marino, uno delle tante modalità con cui operiamo consiste nel supportare tecnologicamente iniziative di utilità sociale, soprattutto se in sinergia con altri soggetti che si spendono con passione per offrire un contributo al miglioramento del nostro amato paese. Oggi lavoriamo affianco all'associazione culturale San Marino Comics per un'importante iniziativa che ha come tema principale la disabilità. L'iniziativa, patrocinata anche dalla Segreteria di Stato alla Sanità, consiste nel supportare una raccolta fondi per l'acquisto di un carrello levatore che permette di salire sui palchi dedicati agli eventi pubblici per chi è costretto su una carrozzina. E' proprio Astorina, la casa editrice di Diabolik, ad offrire l'illustrazione ufficiale del famoso personaggio dei fumetti sul profilo del Monte Titano. L'opera, un vero pezzo da collezione, è stata realizzata dal vignettista Riccardo Nunziati, accolto dalla San Marino Comics ed ora in asta sul portale di eBay. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito di ASI all'indirizzo http://beneficenza.asi.sm ASI ringrazia chiunque vorrà supportare l'iniziativa.