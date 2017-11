Banca di San Marino entra nel prestigioso Institute of International Finance

SAN MARINO - Banca di San Marino aderisce all'Institute of International Finance (IIF), l'associazione finanziaria globale che rappresenta i 500 principali istituti di credito del mondo. Prima banca della Repubblica a essere invitata nel prestigioso network, contribuirà d'ora in poi, per il tramite del suo Amministratore Delegato, alle attività internazionali del prestigioso foro, insieme ai CEO delle maggiori banche del mondo. L'Amministratore Delegato di BSM, Domenico Lombardi, ha così commentato l'ingresso nell'IIF: "L'invito del suo autorevole presidente Tim Adams ad entrare in questa prestigiosa organizzazione riconosce tangibilmente, anche al di fuori della Repubblica, il lavoro che stiamo facendo per fare di Banca di San Marino una banca moderna e internazionale". Lombardi ha aggiunto: "Sono onorato di portare il nome della Banca e della Repubblica di San Marino in questo importante foro e felice di collaborare con Tim, di cui ho avuto modo di apprezzare negli anni le grandi qualità professionali e personali". Tim Adams, Presidente e Amministratore Delegato dell'Institute of International Finance, commenta così l'ingresso di BSM in IIF: "L'Institute of International Finance è lieta di dare il benvenuto a Banca di San Marino. Conosco Domenico Lombardi da molti anni e sono felice di includere Banca di San Marino come primo membro della Repubblica. Io e i miei colleghi siamo impazienti di coinvolgere la Banca nei nostri eventi regionali e globali, ed i loro esperti nei nostri programmi che riguardano l'innovazione e le politiche regolatorie internazionali".